El PSE-EE ha exigido la retirada de las pintadas «porque dañan la imagen de nuestro pueblo»

El grupo municipal del PSE-EE de Zizurkil ha denunciado las pintadas que han aparecido en diversos lugares y fachadas de ese municipio y ha reclamado al alcalde de la localidad, José María Luengo (EH Bildu), que se retiren porque, aun respetando la libertad de expresión, van en contra de las reglas básicas de una convivencia cívica y democrática.

En un comunicado, el portavoz socialista, José Antonio Sánchez, ha anunciado que ha registrado una moción, que ha sido secundada por el PNV, para ser tratada en el próximo Pleno exigiendo la aplicación «con diligencia» de la ordenanza de limpieza de carteles y pintadas existente desde el año 1990. Las pintadas reclaman el acercamiento de los presos ('presoak Euskal Herrira') y son contra la tortura. Se encuentran en la Plaza de Pasus, en la Plaza Aurrera y junto al campo de fútbol.

Sánchez ha explicado que, con esta moción, quiere también «unir su voz a la de los vecinos de Zizurkil que han trasladado a ese Ayuntamiento peticiones para que esas pintadas sean retiradas de las fachadas de los edificios, porque dañan la imagen de nuestro pueblo».

Sin embargo, continúa «el alcalde de EH Bildu ha decidido de forma incomprensible, no eliminarlas y la justificación, para no hacerlo, es porque se encuentran en las fachadas de inmuebles privados». Por eso, los socialistas, en su moción, han reclamado «al Ayuntamiento que se subvencione la limpieza de fachadas privadas, en el caso en el que el gobierno municipal insista en no enviar a la brigada municipal para retirarlas».

Obligación del Consistorio

El portavoz socialista ha asegurado que la eliminación de carteles y pintadas debe ser una obligación de ese Ayuntamiento y más si son políticas. «No es sólo que estas pintadas están ensuciando el municipio, nos enfrentamos a individuos con actitudes incívicas, pero porque además hay que erradicar los espacios de impunidad existentes en Zizurkil». Además, ha calificado de «incomprensible la actitud de EHBildu que mientras en Zizurkil ni las condena ni las elimina; en Villabona, municipio separado de Zizurkil por apenas una calle, la coalición soberanista suscribió el pasado mes de mayo una moción con PSE-EE y PNV rechazando las pintadas e incluso, asegurando que estas acciones iban en contra de la convivencia del pueblo vasco».

En este sentido, se ha preguntado «¿por qué lo que es posible en Villabona con EH Bildu, mostrando su contrariedad a unas pintadas, no es posible aquí?».

Por último, la moción que consta de tres puntos hace un llamamiento al alcalde a que ponga en marcha, «dentro de las posibilidades del municipio», de líneas de trabajo para fomentar el respeto a la diversidad de opiniones y el respeto a la propiedad tanto privada como pública.