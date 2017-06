Txintxarri Txiki abesbatzak ikasturte amaierako kontzertua, bihar Elizpen

Bederatzi abestiz osatutako egitaraua prestatu du Txintxarri Txiki abesbatzak bihar, ostegunez, arratsaldeko 19:00etan Alegiako Elizpe zineman eskainiko duen emanaldirako. Garbiñe Orbegozo zuzendari eta Mariaje Rekondo pianoan lagun dituztela, 'Oh! Venezia!' Italiako abesti herrikoiarekin hasiko dute kon-tzertua abeslari gazteek. Haren ostean etorriko dira 'Txikia da mundua' doinu herrikoia, 'Pega no gance' abesti brasildarra, Xabier Sarasola beasaindarrak moldatutako 'Xarmengarria' eta 'Singing all together' kantu dibertigarria.

Kontzertuaren amaiera aldean hainbat herrialdetako doinu herrikoiak eskainiko dituzte: 'Ophelia letter blow'way' Trinidadeko abestia, 'Sesere eeye' Torres Strait uharteetako doinua eta 'Oleana' Norvegiako kantu herrikoia. 'Los miserables' filmeko 'Little people' abestiarekin agurtuko dituzte herritarrak.

Bordon dantza

Bestetik, San Joan bezperako ospakizunetan parte hartuko du etzi Txintxarri abesbatzak, Sutarri dan-tza taldearekin eta Txistulari taldearekin batera. 20:45ean Pedro Joxe Iguain alegiarrak konposatutako 'Salve Regina' abestuko du Txintxarri abesbatzak Joan santuaren izena daraman elizan eta jarraian entzun ahal izango da Bordon Dantzaren zortziko ezagun hori herriko plazan.