El grupo municipal Zaldibia Herrigintzan decide retirarse del proceso de participación

Habiendo transcurrido varios meses desde el inicio del proceso de participación ciudadana y una vez concluida la primera fase de la misma, el grupo municipal ZH ha decidido no continuar participando en la misma. Según ZH, si bien durante el proceso se han dado cuestiones que les animaban abandonar el proceso, «hemos querido continuar con los compromisos adquiridos en un principio. Además de otras cuestiones, el proceso de constitución del centro cultural de Artxanberri no ha sido muy transparente. Dos de las conclusiones del proceso son la construcción del nuevo edificio consistorial y la creación del centro cultural en Artxanberri. Decisiones que ya estaban recogidas antes del proceso. A falta de motivos para continuar en el referido proceso, este grupo municipal ha decidido abandonar el mismo, lo cual no significa que no estemos de acuerdo con la finalidad y los objetivos marcados».