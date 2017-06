'Fleming Bizirik' erakusketa, txapelketak musika eta jolasak ikasturte bukaeran

Joan den larunbatean, Fleming ikastetxeko kurtso bukaerako festa giro ederrean ospatu zuten Behar Zanako frontoian. Bertan, musika, dantza, jolasak... denetarik egon zen. Goizean hasi ziren ekintzak. Aurrena, pala eta eskupilota txapelketa jokatu zen, Arratzainen. Gero, eguardian, emanaldia izan zen Behar Zana frontoian.

Aurrena, sariak banatu zizkieten pilota taldekoek pilota guztiei. Ondoren, dantza eta musika saioak prestatu zuten: 2 urte: 'Flemingo txaranga', 3 urte: 'Euri tanta banitz'; 4 urte: 'Bandera pirata'; 5 urte: 'Three little monkeys'; 1. Maila: 'Lehen gizakia'; 2. Maila: 'Kultur aniztasunak'; 3. Maila: 'Albaola'; 4. Maila: 'Rock and roll'; 5. Maila: 'Instrumentutaldea' eta 6. Maila: 'Dantzak'.

Gero, denak, ikasle, irakasle eta gurasoak, 400 pertsona inguru, elkartu ziren bazkaltzea frontoian. Ikasleek ere euren eskolaz kanpoko ekintzetan egindako lana erakusteko aukera ere izan zuten, eguerdian, Aljibean. Eta bazkari ederra jan ostean, Guraso Elkarteak antolatuta ekintzak eta tailerrak egin ziren DJaren musikaz lagunduta. «Ekitaldi hau burutzeko, ikasle, irakasle eta gurasoen laguntza beharrezkoa izan zen, beraz, mila esker bertan parte hartu zenuten guztioi. Aupa Fleming!!!», azaldu dute antolatzaileek.