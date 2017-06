Votación para elegir el concierto del Gazte Eguna de las fiestas de Santiago

El 26 de julio, miércoles, habrá un concierto dentro de la programación del Gazte Eguna de las fiestas de Santiago. Este año, al igual que en años anteriores, los villabonatarras tendrán la posibilidad de elegir el grupo que tocará en el concierto mediante un sorteo que se realizará por internet.

La elección del grupo musical se realizará en dos fases. Dentro de la primera fase, la ciudadanía tendrá la posibilidad de proponer los grupos, siempre y cuando figuren empadronados en Amasa-Villabona y hayan nacido antes o durante el año 2003. Para ello, cada persona podrá proponer el nombre de un grupo escribiendo la propuesta a la siguiente dirección de correo electrónico: kontzertubozketa@gmail.com.

El plazo para enviar la propuesta comenzó el 8 de junio y finalizará el 11 de junio a las 00.00 horas. Cada persona podrá proponer el grupo musical (un único grupo) mediante una única propuesta, siempre y cuando incluya a su vez sus nombres y apellidos. Una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas, se comprobará si los grupos propuestos cumplen con los siguientes requisitos. La disponibilidad que tienen para tocar en Amasa-Villabona el día 26 y si el gasto del concierto entra dentro del presupuesto municipal.

En la segunda fase, que comenzará el 13 de junio y finalizará el 16 de junio a las 00.00 horas, se realizará un sorteo con las propuestas que se hayan presentado y que hayan cumplido con los requisitos expuestos. A cada persona que haya presentado una propuesta, se le recordará con antelación el comienzo de la segunda fase.

Deporte-verano, en Olaederra

El complejo deportivo Olaederra ofrece la posibilidad de mantenerse en forma y ha elaborado un programa de actividades deportivas para adultos, jóvenes y niños, desglosados en diferentes actividades, al margen de lo que ofrece la propia instalación, del 26 de junio al 21 de julio.

En las actividades para adultos con diversos horarios y precios habrá Aquagym, Aerobic, Procircuit, Zumba, Natación, Cycling, Master Class así como Hipo-abdominales. Y para lo niños/as y jóvenes: Natación (2005-2014), ludoteca deportiva (2009-2011) y Txoko deportivo (2012), Aerobic (2001-2009), Cycling (2001-2007), Zumba (2001-2009), Multiactividad (2001-2008) y Campus Futbol Sala (2001-2008). Las inscripciones están ya abiertas. Más información en el 943.69.43.22 o en villabona@serdepor-kirolzer.com.

Fleming kurtso bukaera festa

Gaur, urtero bezala Fleming eskolako kurtso bukaera festa ospatuko dute. Hona hemen egitaraua: 9:00etan, Pala eta Eskupilota Txapelketa Arratzainen. 11:30ean, Emanaldiak Behar zana frontoian: 2 urte: 'Flemingo txaranga', 3 urte: 'Euri tanta banitz'; 4 urte: 'Bandera pirata'; 5 urte: 'Three little monkeys'; 1. Maila: 'Lehen gizakia'; 2. Maila: 'Kultur aniztasunak'; 3. Maila: 'Albaola'; 4. Maila: 'Rock and roll'; 5. Maila: 'Instrumentutaldea' eta 6. Maila: 'Dantzak'.

13:00etan, eskulanen erakusketa Algibean. 14:30ean, Bazkaria Behar Zanako frontoian. 15:30ean, guraso elkarteak antolatutako ekintza eta tailerrak DJ baten musikaz lagundurik