Fleming ikastetxea celebra el fin de curso con actividades lúdicas y deportivas

El colegio público Fleming da por finalizado el curso lectivo 2016/2017 este sábado, con la celebración, de una macrofiesta cultural y deportiva, en Arratzain y frontón Behar Zana así como la exposición en el Aljibe. La jornada comenzará a las nueve de la mañana, con la disputa de la final de los campeonatos de pala y pelota a mano, en el frontón de Arratzain.

A las once y media, actuaciones en el frontón de Behar Zana: Primero se repartirán los premios de pelota. Y luego, actuarán los de dos años con Flemingo txaranga, los de tres: 'Euri tanta banitz', los de cuatro: 'Bandera pirata'; los de cinco: 'Three little monkeys'. Los de Primero: 'Lehen gizakia', los de Segundo: 'Kultur aniztasunak', los de Tercero: 'Albaola', los de Cuarto: 'Rock and roll', los de Quinto: 'Instrumentutaldea' y finalizará con 'Dantzak', a cargo de los Sexto.

De 13 a 14 horas: Exposición de trabajos manuales, en el Aljibe. A las 14.30 horas: Comida en el frontón Behar Zana.A las 15.30 horas, actividades y talleres organizados por la asociación de madres y padres, acompañados con la música de un DJ.

Sidrería con el Hogar

El Hogar de Jubilado La Salbadora organiza para el día 17 de Junio una comida en la sidrería en Aginaga. El precio será de 25 euros y el menú el clásico de sidrería. La inscripción se podrá realizar hasta el día 15 en la oficina del Hogar. Los jubilados que quieran acudir y no sean socios abonarán 5 euros más por el autobús. Salida del autobús de Ula y del polideportivo.

Comida del Billabona

El Billabona celebrará la fiesta del club el día 17, sábado. Los tickets para asistir a la comida están a la venta hasta el día 15, en el Kazetaria-Periodista bien para adultos, 25 euros, como para los niños, 15 euros. Desde el club anima a los jugadores, padres, exjugadores, aficionados... que acudan a la fiesta.