«Es labor de todos mantener Ibarra en condiciones adecuadas

El PNV Ibarra comunica en una nota de prensa que «ante los comentarios suscitados en torno a la limpieza de Ibarra», los habitantes del municipio deben tomar cartas en el asunto. «Llevamos tiempo escuchando que Ibarra está sucia, y es cierto, nuestro pueblo está sucio, incluso hay zonas que parecen estar abandonadas», explican, y que entre las personas que siguen dejando la basura en el suelo y las pintadas en las fachadas y paredes hacen que «el pueblo dé sensación de dejadez».

Los miembros de EAJ-PNV coinciden en que la limpieza de Ibarra tiene que ver con la «labor de todos para mantener nuestro pueblo en condiciones adecuadas» y que no sólo es responsabilidad del equipo de limpieza que «también debe cumplir su trabajo adecuadamente». Los dos partidos que conforman el ayuntamiento de la localidad, EH Bildu y EAJ-PNV llevan dos años trabajando conjuntamente para llevar a cabo diferentes proyectos pensando en el bien del pueblo, y recalcan que «es necesario que todos pongamos de nuestra parte». Ambos apostaron por el reciclaje y la recogida de residuos: «Conseguimos llegar a un acuerdo donde EH Bildu aceptó colocar los contenedores y nosotros los chips. Ahora es responsabilidad de todos hacer las cosas bien, y no dejarnos llevar por la dejadez. Si lo hacemos bien es para beneficio de todos». Añaden que ocurre «lo mismo» con las pintadas y pancartas: «todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, pero deberíamos buscar otro medio que no fuera ensuciar fachadas y paredes que luego cuestan tanto limpiar».

Los jeltzales tienen claro su fin: «nuestro objetivo es Ibarra y continuaremos trabajando para conseguir el bienestar de los ibartarras. Seguiremos presentando e impulsando proyectos e iniciativas, y uno muy claro es el de la limpieza».