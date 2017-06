Musika eskolako ikasleen emanaldi arrakastatsua

Goierriko Musika Eskolako ikasleek emanaldi berezia eskaini zuten ikasturte amaiera dela eta. Instrumentu zein abesbatzako ikasleek Herri Antzokian kontzertua eskaini zuten. Estilo ezberdinetako abestiak eskaini zituzten, hala nola, 'Fantasmas', 'Maritxu, Maritxu', 'I giorni' edota 'All of me', piano, txistu zein gitarraz.

Ondoren, plazan Edorta de Pedrok zuzentzen duen Big Band-ak kontzertua eskaini zuen Ainhoa Garmendia abeslariaren laguntzarekin.

Musika eskolan kontzertuekin agurtu zuen aurtengo ikasturtea eta aldi berean datorren ikasturterako matrikulazio epea ireki du. Pianoa, gitarra, saxoa, klarinetea, trikitixa, txistua, akordeoia, biolontxeloa, biolina, bateria, tronpeta, zein beste hainbat instrumentu ikasteko aukera ematen dute. Datorren ikasturtean, gainera, informatika musikala ikastaroa antolatu dute lehenengoz.