'Demode Quartet' actúa el domingo en el Gurea

El II Ciclo de Música Coral, organizado por Eresargi abesbatza con el patrocinio del Ayuntamiento, finaliza su andadura este domingo, día 4, con la actuación musical del grupo Demode Quartet, a las 19.30 horas, en el Gurea, con entrada de cinco euros. El espectáculo musical que va a presentar está cargado de humor, en el que sus cuatro componentes Joli Pascualena, Mikel de la Fuente, Iker Huitzi yMikel Espinal, con dirección y guión de Patxi Barco sorprenderán a lo largo de la actuación con sus excéntricas personalidades. Un espectáculo teatral acompañado de originales versiones a capela, en ocasiones también por piano, guitarra, viola y cajón flamenco, con simpáticas coreografías y ocurrentes diálogos. Ingredientes todos ellos de este divertido show ofrecido por este cuarteto que nos sorprenderán con sus excéntricas personalidades, así como por las versiones que hacen de conocidas canciones como 'Billy Jean' de Michael Jackson, 'Want to break free' de Queen, 'Stand by me' de Ben E. King, 'Sir Duke' de Stevie Wonder, 'Like a prayer' de Madonna o 'Txoria txori' de Mikel Laboa... Todo ello con simpáticas coreografías y ocurrentes diálogos, en una hora y veinte de un show absolutamente divertido.

Comida del Billabona

El Billabona celebrará la fiesta del club el día 17. Los tickets para asistir a la comida están a la venta hasta mañana sábado, en Arratzain y a partir del lunes, 5 y hasta el día 15, en el Kazetaria-Periodista bien para adultos, 25 euros, como para los niños, 15. Desde el club anima a los jugadores, padres, exjugadores, aficionados... que acudan a la fiesta.

Sidrería con el Hogar

El Hogar de Jubilado La Salbadora organiza para el día 17 una comida en la sidrería en Aginaga. El precio será de 25 euros y el menú, el clásico de sidrería. La inscripción se podrá realizar hasta el día 15 en la oficina del hogar. Los jubilados que quieran acudir y no sean socios abonarán 5 euros más por el autobús. Salida del autobús de Ula y del polideportivo.