El Billabona ya es equipo de Preferente

El Billabona logró el sábado certificar su ascenso a Preferente, con dos jornadas de antelación. El equipo local necesitaba un punto para conseguirlo. Se enfrentaba al Zarautz en Arra-tzain y terminó goleando, por cinco a cero, con lo que aseguró de manera matemática su ascenso. Confianza, trabajo en equipo, garra y corazón son algunas de las características que mostraron los billabona- tarras para doblegar al equipo visitante, que se jugaba sus escasas opciones en este partido. Un ascenso de categoría que marca un antes y un después en la historia deportiva de este club. Nunca ha estado más allá de Regional, tras tres temporadas que además de ir consolidándose ha tenido continuidad.

La hinchada verde y azul acudió en gran número y los 18 jugadores estallaron de euforia tras lograr el gran objetivo propuesto a comienzo de temporada por el plantel de los técnicos de este equipo: Asier Echaniz, Gorka Kamio, Jon Mujika y Joseba Batalla. En esta fecha histórica jugaron: Manex Karrera, portero, Julen Astiazaran, Andoni Ugarte, capitán, Yari Alvarez (Eneko Alkorta, 39'), Urtzi Zubeldia, (Beñat Karrera 58') Xabier Jauregui (Andoni Uzkudun 49'), Iñaki Artola (Beñat García 58'), Aitor Castro, Kepa Iguaran, Aner Elgorriaga (Pello Alcain 68') y Aitor Landa. De suplentes, en este encuentro, estuvieron: Igor Fernández, portero y Daniel Herrero. El primer gol del partido lo marco Urtzi Zubeldia, en el minuto 9. Continuó, Aitor Castro, con dos, en el 56 y 67. Además, Aner Elorriga, en el 48 y finalizó Beñat Karrera, en el 71. El Billabona había hecho historia.

Gracias a los aficionados

Los técnicos finalizado el encuentro remarcaron el compromiso de toda la plantilla no solo en este encuentro sino durante toda la temporada. «Hemos sido una piña dentro y fuera del campo. Nos ha reforzado mucho la unión de todos en los momentos, no tan buenos, para poder conseguir el objetivo final». Se ha conseguido el ascenso pero el equipo es ambicioso y «nos gustaría terminar la temporada primeros para poder jugar la final pero no pasaría nada si no se consigue».

Señalan que «hemos conseguido algo histórico para el club porque el equipo de Regional tiene tres años de vida en esta categoría y que hayamos conseguido a la tercera tiene mucho mérito y más siendo la mayoría jugadores del Billabona». Y no se olvidan de los aficionados dándoles las gracias por «habernos seguido durante toda la temporada ya sea cuando jugábamos en Arratzain, como a domicilio». El próximo encuentro lo jugarán contra el Touring, a domicilio y el día 21, última jornada contra el Amara Berri, en casa.