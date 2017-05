El Lazkao lidera su grupo en la primera fase de la Copa de Gipuzkoa

El Primera Regional del Lazkao de fútbol, a falta de una jornada en la que además le toca descansar, se ha asegurado matemáticamente el primer puesto del grupo II de la Copa de su categoría, gracias a la victoria conseguida contra el Euskalduna por 2-1 el pasado fin de semana. Así, los lazkaotarras afrontarán la fase final de la Copa con cierta ventaja de cara al sorteo que se celebrará el 8 de mayo.

El sábado, tanto el Lazkao como el Euskalduna, jugaron un buen partido, entregándose al cien por cien durante todo el encuentro; los de casa para asegurarse el liderato y los visitantes para agarrarse a la última opción de meterse entre los tres primeros clasificados y acceder así a la fase final.

Al principio de la primera mitad el Lazkao impuso su juego y disfrutó de varias ocasiones, pero a los de verde les costó inaugurar el marcador. Poco a poco se fue igualando el encuentro y justo cuando los visitantes llegaban más a portería, dando incluso algún susto a la grada, llegó el gol del Lazkao. Tras un saque de esquina y posterior rechace, Jon González hizo subir el primer tanto al marcador, con una espectacular chilena. Los últimos 15 minutos, en cambio, fueron de dominio visitante. Los andoaindarras veían como el viento en contra hacia que a los de casa les costara cada vez más sacar el balón desde atrás y se volcaron a por el empate, aunque sin conseguirlo.

En la segunda mitad el Lazkao salió nuevamente a dominar el encuentro y aunque el Euskalduna luchó por evitar el dominio local, llegó el segundo gol lazkaotarra tras una gran jugada de Said Bensaad. Éste terminó asistiendo a Nasreddine Azouzout, que se había desmarcado bien para empujar el balón dentro de la portería rival. Cuando parecía que todo seguiría igual hasta el final del partido, el Euskalduna tranformó una falta directa al borde del área, ajustadísima al palo, a la que Agustín Cagigas, a pesar de su gran tarde, no pudo llegar. Los visitantes se volcaron entonces de nuevo al ataque pero no hubo tiempo para la reacción, y se llegó al final del encuentro con el 2-1 reflejado en el marcador.

Gran victoria del juvenil

El equipo juvenil de Lazkao se impuso también, 4-0, al Urki Eibartarra el pasado fin de semana. Como nos tienen acostumbrados en los últimos partidos, los verdes salieron desde el pitido inicial a por la victoria. Sin prisa pero sin pausa, los jugadores lazkaotarras comenzaron a merodear el área rival y no hubo que esperar mucho para asistir al primer gol local. Matxi, al filo del cuarto de hora de partido, adelantó al equipo de casa.

El segundo gol llegó enseguida, cuando un defensa eibartarra, en su intento de despejar el balón, marcó en propia puerta. Aprovechando el aturdimiento del rival, Víctor marcó el tercero para dejar, en el minuto 30, prácticamente sentenciado el partido.

Tras el descanso los visitantes tuvieron más el balon pero, a pesar de intentar crear peligro en la meta lazkaotarra, no lograron su objetivo. A falta de un cuarto de hora, una exquisita asistencia de Fabián (de tacón) a Xabi Aguado fue aprovechada por éste para poner el definitivo 4-0 en el marcador.

El próximo sábado, duelo por todo lo alto en Berazubi entre los dos primeros clasificados de grupo; el Tolosa y el Lazkao.

Otros resultados

El cadete de Honor lazkaotarra perdió en Zubieta, ante el líder indiscutible del grupo, la Real Sociedad, por 2-0. En la primera parte el equipo lazkaotarra tuvo que esmerarse en defensa ante una Real Sociedad que llevó en todo momento el mando del partido y los locales se adelantaron en el marcador al rematar, dentro del área, un rechace de la defensa lazkaotarra. En el minuto 25, tras un saque de banda, la Real marcó el segundo gol de cabeza 2-0. Los txuri-urdin pudieron llegar con más ventaja al descanso, pero estrellaron en el larguero lazkaotarra un lanzamiento de penalti. En la reanudación, ninguno de los dos equipos logró poner en apuros la meta rival, llegándose al final del partido con el marcador 2 a 0.

El infantil de Honor cayó 7-4 ante el Orioko en un partido condicionado por el agua caída y el fuerte viento reinante en Orio. En el primer minuto se adelantaron los locales, aunque los lazkaotarras se rehicieron y consiguieron darle la vuelta al marcador en treinta minutos, poniéndose 1-3 por delante del Orioko. Cinco minutos tontos de los verdes, sin embargo, fueron aprovechados por los oriotarras para empatar el partido antes del descanso. Al comienzo de la segunda parte, un nuevo gol local acompañado de un nuevo empate lazkaotarra, pusieron el marcador 4-4 pero, a partir de ese momento, los goles fueron cayendo a favor del conjunto local hasta dejar el marcador en el 7-4 definitivo.

Finalmente, el infantil txiki cayó en casa frente al Aloña Mendi, 1-2, y el equipo alevín se impuso al Urnieta, también en el campo lazkaotarra, 4-3.