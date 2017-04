«Tú eres el producto de cómo interpretes tu historia, coge lo bueno»

La Semana de Seguridad y Medio Ambiente de Goierri Eskola contó ayer con un invitado de excepción para abordar el tema del bullying: el exjugador de baloncesto Iñaki Zubizarreta, que dejó boquiabiertos a los alumnos con sus reflexiones en su labor de concienciación para erradicar el acoso escolar y dar la vuelta a «la falta de implicación» que detecta a nivel de «docentes e instituciones. Las cosas están empezando a coger otro tinte, pero hasta ahora ha sido un tema tabú», afirma Zubizarreta que compagina la profesión de fisioterapeuta en su Getxo natal con la labor de concienciación contra el 'bullying', «la patata caliente».

«El éxito está en tu mano». Es la frase que lleva tatuada en el pecho el exjugador de baloncesto. Lleva ocho tatuajes -en breve nueve- muy bien pensados, la ceja fracturada y los labios reventados por dentro. A los once años le reventaron la cabeza y acabó en la UVI. Tras varios episodios detonantes, se encontraba al borde de un precipicio para quitarse la vida cuando se juró a sí mismo que nunca más se dejaría anular por nadie. Volvió a clase y por primera vez empezó a defenderse. Sin embargo, ha necesitado años para llegar a contarlo «sin que me escueza». Ha sido un trabajo duro. «La gente dice: 'yo soy mi historia'. No. Tú eres el producto de cómo interpretes tu historia. Hay que coger lo bueno», explicó.

«Hablamos de niñas y niños que se suicidan o se quedan con secuelas para siempre. A mí me dieron la paliza hace 30 años y el curso escolar este año comenzó con el caso de una niña de Mallorca. Y ¿qué se ha hecho? Lo mismo que hace 30 años, nada».

Su estatura fue la excusa que encontraron los acosadores. «Era un chaval que con doce años medía 1,82 m, con catorce 1,98 m y con quince pasaba los dos metros. La gente veía un chaval de más de 1,80 m de altura mientras que era un niño, más infantil que un sobre de cromos». Un compañero nuevo le puso el mote de Jacobo, «cuánto más alto, más bobo» y desencadenó una situación que se convirtió en un tormento sin que nadie en el centro hiciera nada. O mejor dicho sí, pero para empeorarlo. «La profesora me llevó al psicólogo del centro, sin permiso de mis padres, que concluyó que era retrasado mental. La profesora me castigó sin recreo durante todo el año».

Al preguntarle por qué no denunciaron sus padres el caso, dice: «¿Denunciar dónde? Era el año 83». Al igual que critica la actuación de los centros en general, apela a la responsabilidad de los padres para resolver los casos de acoso escolar. «¿Por dónde empezar? Por cambiar de cabeza a los padres», respondió sin titubear, «el punto de partida es el respeto».

A día de hoy, vive «compartiendo» y no «compitiendo. Vivimos en una sociedad que fomenta la competición, competir para no pensar».

Goierri Eskola celebra esta semana su VI Semana de Seguridad y Medio Ambiente. Además del bullying, abordarán temas como la seguridad en torno a internet o la asertividad y la empatía en el ámbito laboral, así como equipamiento de protección laboral y la gestión de riesgos.