Lazkao ya celebra sus fiestas

La charanga lazkaotarra Jundajo suele ser uno de los habituales en el inicio de las fiestas en Lazkao y la de ayer no fue la primera vez que sus miembros participan en el comienzo de los San Prudencios con su música. Pero esta vez se puede decir que fue una participación muy especial ya que, en el décimo aniversario de su formación, la charanga lazkaotarra tuvo el honor de leer el pregón y lanzar el chupín que dio comienzo a los San Prudencios de este año.

Los integrantes de Jundajo llevan años animando las calles, tanto de Lazkao como de otros pueblos guipuzcoanos. Desde que se creara en 2007, han sido muchas las ocasiones en las que su música se ha oído en las calles y los San Prudencios no iban a ser una excepción. Participarán en la salida de los disfrazados hoy, y acompañarán, como otras veces, a la tamborrada de niños mañana y a la de adultos el día 27.

Pero este año además, los once miembros de Jundajo se subieron al balcón del ayuntamiento, acompañados por la corporación municipal, para desear unas felices fiestas a todos los lazkaotarras. Aitor Tello, miembro de la charanga desde sus inicios y vecino de Lazkao, fue el encargado de leer el pregón; y el lazkaorra Mikel Alonso el responsable de encender la mecha del cohete que señaló el principio de los San Prudencios 2017, ayer.

El Ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha varias campañas de concienciación

Ellos mismos fueron los encargados de poner las primeras notas musicales en las calles de Lazkao tras el chupinazo, acompañando a la comparsa de Gigantes de Gasteiz y a los cabezudos de Lazkao. La diskofesta con Xaibor y los grupos lazkaotarras Fab y Karelian fueron los primeros en ocupar el escenario de la plaza y en la carpa de las txosnas se puedo disfrutar también con la música de Tooth, Sharon Stoner o Fumut.

Pero las fiestas no han hecho más que empezar. Quedan muchos días cargados de actividades por delante para que los lazkaotarras y todo aquel que se anime a acercarse a Lazkao siga disfrutando de un gran ambiente. Hoy, día de disfraces, las calles se llenarán de música y color y mañana, domingo, se celebrarán la marcha regulada para los jubilados y feria de artesanía, además de la tamborrada infantil.

Pero no todo son celebraciones estos días en Lazkao. Aprovechando las fiestas patronales el Ayuntamiento ha puesto en marcha, al igual que hiciera el año pasado, varias campañas de concienciación. 'Respeta el descanso de tus vecinos', 'Sé tú mismo. Que el alcohol no te cambie' y 'No al acoso sexual'. Tres temas que preocupan tanto a la sociedad como al Ayuntamiento lazkaotarra, en los que se pretende hacer hincapié también en fiestas.

Con la primera se quiere recordar a los vecinos de Lazkao y a todo aquel que se acerque estos días al municipio que no todo el mundo disfruta igual las fiestas y que hay quien descansa mientras otros están de parranda. El ruido suele ser un problema, sobre todo el día de disfraces, por lo que el Ayuntamiento ha tomado medidas para evitar excesos y garantizar el descanso de todos.

En cuanto al alcohol, se quiere concienciar sobre todo a los jóvenes, pero también a adultos, del peligro del consumo excesivo con el lema 'Sé tú mismo, que el alcohol no te cambie'; y la tercera campaña es un claro posicionamiento contra los ataques sexistas.

Desde la comisión de las txosnas, en colaboración con EH Bildu Lazkao, han querido además ir un poco más allá y han creado un protocolo contra los ataques sexistas para el recinto de las txosnas. «Porque queremos unas fiestas sin acoso sexual, porque queremos que todo el mundo disfrute por igual de las fiestas, porque en fiestas no todo vale, porque las drogas o el abuso de éstas no justifican un ataque, porque no es no, también en fiestas, y porque ante el acoso sexual debemos actuar».

Cross mixto por parejas

El deporte también tendrá un hueco en las fiestas ya que además del campeonato de pelota, el ajedrez, la marcha regulada de los jubilados, el campeonato de natación, el deporte rural o el ciclismo, el día 28 de abril, viernes, se celebrará la segunda edición del cross mixto por parejas.

Antzar Korrikalariak ha vuelto a organizar, por segundo año consecutivo, una gran fiesta para corredores de todas las edades. Primero será el turno de los más pequeños, a partir de las 20.00h, y la prueba principal, para mayores de 14, se celebrará a las 21.00h.

Para participar en la carrera hay que formar parejas mixtas, un hombre y una mujer. El recorrido, de unos cinco kilómetros y medio, atravesará las calles de Lazkao, comenzando en el cruce entre José Lasa y la calle Hirigoien y finalizando en la plaza. Las primeras cinco parejas recibirán un premio en metálico, y las dos primeras formadas por lazkaotarras también, aunque habrá regalos para las diez primeras (una misma pareja no podrá recibir mas de un premio). La asociación de comerciantes lazkaotarra Lazkaon colaborará además este año donando un bono de 150 euros, para usar en los comercios asociados, que se sorteará entre todos los participantes.

La inscripción es gratuita y se puede realizar, hasta el día 27 a las 15.00 horas, a través de la web www.sailkapenak.com.