El equipo juvenil del Lazkao KE vence al Behobia y sueña ya con el ascenso de categoría

El sábado se enfrentaron en Irun dos equipos con trayectorias totalmente divergentes en la segunda vuelta; un Behobia que contaba sus últimos partidos por contundentes derrotas y un Lazkao que venía de conseguir tres goleadas consecutivas. Al final del partido, la lógica se impuso y los lazkaotarras consiguieron una cómoda victoria.

Los verdes, sabedores de su superioridad, no dejaron resquicio alguno a la sorpresa y salieron a por el partido desde el pitido inicial. Tras dos tempraneros amagos de gol, Matxi adelantó a los lazkaotarras al recoger un rechace del meta rival. Al poco tiempo, de nuevo Matxi, libre de marca, remató un certero centro de Aitor Irizar para poner el 0-2 en el marcador y para el minuto 15, un Matxi en estado de gracia, lograba su particular hat-trick, sentenciando prácticamente el partido, 0-3.

Tras el comienzo arrollador de los visitantes, se equipararon un tanto las fuerzas y no hubo más goles hasta después del descanso. Tras la reanudación, los lazkaotarras supieron administrar su holgada ventaja ante un rival que prácticamente no tiró a puerta en todo el partido y, además, no conformes con el resultado, lograron batir al meta rival en otro par de ocasiones. El cuarto gol fue obra de Xabi Aguado, que tras recoger un gran pase entre líneas de Issan sorprendió por abajo al portero local, y el quinto llegó tras un par de oportunidades marradas. Aitzol Ugartemendia se internó por banda derecha y, cuando parecía que iba a rematar, puso un preciso pase a Issan, que aprovechó el regalo.

Gracias a esta victoria, 1-5, y a falta de cuatro jornadas para el cierre del campeonato, los lazkaotarras rozan con la yema de los dedos el ansiado ascenso a la categoría juvenil de Honor.

Derrota del Primera Regional

El equipo de Primera Regional del Lazkao perdió el fin de semana contra el Danena, en un mal partido de los de casa. Aunque los lazkaotarras tuvieron momentos de dominio y disfrutaron de buenas ocasiones de gol, no fueron suficientes para que un equipo con más ganas de vencer lo hiciera por 2-4.

Los dos equipos se disputaron la posesión durante toda la primera mitad, pero el Danena lo hizo con más ímpetu logrando, mediada la primera parte, dos goles de ventaja; uno de jugada individual y el otro tras rematar de cabeza un buen saque de esquina. Sin embargo, los lazkaotarras supieron reaccionar a tiempo y rápidamente llegó el primer tanto de los locales, volcados al ataque hasta que el pitido del árbitro señaló el tiempo de descanso.

En la segunda mitad el Lazkao salió bien posicionado y claramente a por el segundo gol, por lo que el equipo visitante no pudo más que correr de un lado a otro mientras los verdes conseguían el segundo tanto. Después de trenzar una buena jugada, Abdessamad Elmashoubi batió al portero de tiro cruzado, poniendo de nuevo las tablas en el marcador.

Pero poco a poco el equipo local se fue apagando y el Danena con más ganas y aparentando estar mejor físicamente, se impuso de nuevo en dos ocasiones a balón parado logrando, finalmente, la victoria por dos goles a cuatro.

Otros resultados

Goleada del cadete de Honor del Lazkao ante el Bergara por 5-1. El partido comenzó con claro dominio lazkaotarra y los locales consiguieron adelantarse a los seis minutos por medio de Beñat Aragón, que remató un buen centro de Oier Larrañaga. Poco después empataron los visitantes, al anotar de penalti, y con este empate en el marcador se llegó al descanso. Pero en la segunda parte se produjo la reacción lazkaotarra. Oier Larrañaga, superando la salida del portero, adelantó de nuevo a los verdes, 2-1; el tercer gol llegó de las botas de Iván Pajares, que recogió un rechace dentro del área y, de volea, logró ampliar la ventaja para los locales, 3-1; Beñat Aragón logró su doblete particular al marcar el cuarto gol tras recoger un gran pase en profundidad de Jon Zeberio, 4-1; y cerró el marcador Danel Arruabarrena, 5-1, colando el balón en la portería rival de fuerte zapatazo en una falta lejana.

Mal comienzo de partido del Primera cadete en Copa que vio como se adelantaban los azpeitiarras de Ikasberri. Pero el gol en contra espabiló a los verdes, que se sacudieron el dominio visitante y empataron por medio de Kere. En la segunda mitad dominaron los lazkaotarras, que con goles de Manex e Iñaki pusieron el partido en franquicia a pesar de que un nuevo gol visitante apretara el marcador. Al final 3 a 2.