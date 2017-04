Arkupeak celebró el día de la gimnasia en Doneztebe

El polideportivo de Doneztebe sirvió como escenario para que Arkupeak demostrara que sigue en forma. En esta edición, la representación de Leitza estuvo formada por Maria Teresa Arrayago Barberia, Maria Teresa y Maria Luisa Elizalde Mariezcurrena, Juana Escudero Perurena, Mari Carmen Petrirena Arrechea, Maria Teresa Gomez Tellechea, Isabel Huarte Huarte, Maria Luisa Barno Erviti, Maria Serafina Ezcurra Ochandorena, Gloria Ramona Perurena Sucunza, Manuela Diosdado Perez, Tomas Erviti Caballero, Francisco Iparraguirre Lucambio, Pakita Urkiola Zestau y Asunción Perez Garcia.

También tomaron parte en la exhibición, Anunciación Mendiberri Arraztoa de Azpilkueta, Maria Jesús Zubierta Azcona de Arraioz; las iruritarras Maria Milagros Gamio Goñi, Maria Julia Irigoyen Sarratea, Milagros Celaytea Irungagay y Maria Javiera Vicente Irigoyen; de Sunbilla, Susana Josefina Di Genaro Garcia; de Urdazubi, Francisco Javier Irigoyen Dessein y Juliana Daguerre Ibarrola; de Erra-tzu, Ana Mari Urrutia Carrica y de Elizondo, Asunción Alty Pegneguy, Maria Jesús Echandi Aristizabal, Ana Maria Etulain Barazabal, Maria Asunción Jaurena Aincinena, Juana Dendarieta Larraya y Rosa Mendiburu Guillenea.

De Doneztebe participaron en la exhibición Maria Itziar Juanicorena Gorosterrazu, Asunción Tellechea Sarratea y Mª Mercedes Alzuri Vertiz; de Ituren, Joaquina Lecaroz Inda y Maria Pilar Salaverria Apecechea.

En total unos 40 miembros de esta asociación de jubilados, pensionistas, viudos y viudas participaron activamente en el Día de la gimnasia, y guiados por su instructor, realizaron diferentes ejercicios ante la atenta mirada de sus compañeros.

Los deportistas habían llegado a media mañana en autobuses desde Leitza, Elizondo y Urdazubi, y junto con los de Doneztebe, siguieron las órdenes de Patxi Chocarro y realizaron una exhibición. «En nuestra infancia pensamos en desarrollar nuestro potencial... Hoy con los años encima deseamos no sufrir, cuidarnos sin esfuerzos y crecer en humanidad y naturalidad. En el yoga hemos practicado un cambio continuo, pues cada clase ha sido diferente. Hemos logrado un nivel de atención, de aceptación y de concentración en lo que hacemos, mejorando nuestra flexibilidad y salud», comentaba Chocarro. Tras la exhibición participaron en una comida en el Restaurante Santamaría no después no faltó la música.

Viaje a Portugal

Para finales de mes Arkupeak ha organizado un viaje por tierras portuguesas que ha tenido muy buena acogida por parte de sus socios.