El equipo A del Villabona Xake, primero en Preferente tras ganar al Luzaro-Orereta A

El Villabona Xake Joku Elkartea A, en la categoría Preferente por equipos de Gipuzkoa consiguió, en la cuarta ronda, una nueva victoria, esta vez por tres a uno ante el Luzaro-Orereta A, en casa, que le sitúa en primer lugar de la tabla, con once puntos, junto C. Iriondo. Com, Z.K.E. A, de Zarautz y le permite seguir luchando en la parte alta de clasificación. Ganaron, José Luis Guijarro, Ernesto Fuente y Josean Munita mientras que cayó derrotado Unai Iraola. «La dupla José Luis Guijarro-Ernesto Fuente empieza a tomar el nivel de hace dos años y este sábado arrollaron a un combativo Jon Gurutz Galarraga y J. Peteiro. Fuente mostró su superioridad desde el principio mientras que Guijarro tuvo que trabajar mucho ante un escurridizo rival. En el cuarto tablero a su vez continúa la magia de Josean Munita defendiéndose como un erizo al inicio de la partida y doblegando con claridad en el medio juego», se señala desde el club local. El sábado, se enfrentará, a domicilio, a Agustín de Leiza, sextos, con 8,5 puntos.

En Segunda, el Xake B a su vez cayó derrotado 2,5 a 1,5 ante Gros H, en casa, con victoria de Juan Ignacio Sáenz, tablas de Iñaki Arrillaga y derrotas de David Parrón y un combativo Cayetano Otaegi que tuvo contra las cuerdas al veterano Iñaki Aizpurúa. Se coloca en segunda posición con 11,5 puntos y el sábado se enfrenta a Fortuna A, primero con trece puntos, en Donostia, en la quinta ronda. El Xake C también cayó derrotado ante Gros G por 2,5 a 1,5, con victoria de Juan García, tablas de Javi Maíz y derrotas de Aitor Villena e Iker Rezola. Destacar la buena partida de Iker Rezola donde aguanto bien al fuerte jugador donostiarra Mikel Benaito y cayó derrotado por un error al final de la partida. Sexto, en la tabla con 5, 5 puntos, se enfrenta a Gros F, octavo, con tres puntos, el sábado, en Donostia.

Y en Tercera provincial, el Xake D a su vez logró una importantísima victoria por tres a uno, a domicilio, contra el Gros M, con victorias de Mikel Arechaga, Unai Atxaga y Eustaquio Corredera y derrota del joven Iñigo Arin.

El joven equipo local muestra cualidades y aspira el ascenso a la Segunda categoría.

Cuarto, con 10,5 puntos, se enfrenta a Emakume Xakekariak, últimas, con tres puntos, el sábado, en Kultur Etxea.

Gaur, Korrika batzordea

Amasa-Villabonako Korrika batzordearen lehen bilera egingo da gaur, asteartea, arratsaldeko 19:30etan, Udaleko balio anitzeko gelan. Aurtengoa 20. Korrika izango da eta martxoaren 30etik apirilaren 9ra luzatuko da Otxandiotik Iruñearako bidea egingo duelarik.

Amasa Villabonatik apirilaren 4an, asteartez, goizeko 9:20ak aldera igaroko da. Korrikaren bueltan Amasa Villabonan egingo den guztia Batzorde honetan hitz egin eta erabakiko da. Korrikaren bultza- tzaileek deialdia luzatzen diete Amasa Villabonako herritarrei, batzorde ireki honetan parte har dezaten. Korrikaren antolaketak herritarren inplikazioa eskatzen du.

Montes de Navarra

El grupo local de montaña de Aizkardi ME está preparando una salida montañera por los montes de Navarra para este domingo, día 12. Se saldrá de Zilbeti (717 m.) para subir a Oilarmendi (1.213 m.). Se continuará por Adi (1.452 m.) y por Sorogain (821 m). Esta salida tendrá una duración de siete horas, para uno 20 kilómetros.

Los interesados pueden llamar al 649.717.182 (20 a 22 horas) o apuntarse en el local de Aizkardi, el jueves, de 20 a 22 horas, siendo este el último día. La salida será a las siete de la mañana, del domingo día 12, del polideportivo Olaederra.