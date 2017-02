El equipo regional del Lazkao vuelve a la senda del triunfo

Tras haber encajado su primera derrota en copa el pasado fin de semana, el Lazkao se presentó el sábado ante su afición con ansias de conseguir los tres puntos y realizó una primera mitad bastante buena, sobre todo en los primeros 20 minutos, donde la superioridad de los de casa fue evidente. Aner Gómez hizo subir el primer tanto al marcador, con un tiro desde fuera del área que entró tras golpear en el larguero. Hasta el descanso tuvieron además varias ocasiones para aumentar la diferencia, aunque no consiguieran transformarlas en gol.

En la segunda mitad el Iluari aprovechó el bajón que dio el conjunto local para empatar el partido, 1 a 1, pero los de casa volvieron a despertar y se volcaron nuevamente al ataque, disponiendo de numerosas ocasiones para volver a adelantarse en el marcador. Por fin, en el minuto 65, Peru Ormazabal anotó el 2 a 1 rematando de cabeza un saque de esquina.

Aunque pudo ser mayor la brecha abierta en el marcador, el partido finalizó 3 a 1, tras un último gol transformado por un defensa visitante en propia puerta, al intentar despejar un balón en el área.

Otros resultados

El cadete de honor lazkaotarra consiguió una nueva victoria ante el Anaitasuna azkoitiarra, 1-0, tras el traspiés de la última jornada. Con los tres puntos conseguidos, el Lazkao se mantiene firme en la segunda posición de la tabla clasificatoria.

La primera parte del encuentro transcurrió con un claro dominio de los locales y con ocasiones de gol no materializadas, llegando 0-0 al descanso. En la segunda mitad, más de lo mismo; dominio de los lazkaotarras ante un Anaitasuna cada vez más apretado. A falta de un cuarto de hora, los visitantes cometían penalti sobre Beñat Peralto y el capitán del equipo, Danel Arruabarrena, lanzaba la pena máxima poniendo el 1-0 en el marcador. Los verdes, no conformes con la exigua ventaja, intentaron ampliar la diferencia, pero no pudo ser.

El cadete de primera tanbién se impuso a su rival, el Idiazabal, con un contundente 0-5. A pesar de que el equipo lazkaotarra gozara de numerosas ocasiones durante lamprimera parte, se llegó al descanso con la mínima ventaja, 0-1, pero tras la reanudación siguió el monólogo de los verdes y esta vez sí lograron materialaizar las ocasiones, marcando hasta cuatro goles más. Los goleadores lazkaotarras fueron Markel Sukia (2), Carlos Carrasco, Manex Agirre y Asier Querejeta.

Los equipos infantiles, en cambio, no consiguieron sumar la última jornada. El infantil de honor cayó 0-3 ante el Euskalduna, en Arizti, y el infantil txiki perdió 4-2, en casa del Ilintxa. Este último fue un encuentro muy disputado. Faltando cinco minutos para el final y con el empate en el marcador los lazkaotarras se vinieron abajo y recibieron dos goles en contra que decantaron el partido a favor de los locales. Los goleadores lazkaotarras fueron Carlos Callado, tras una bonita jugada de Manex Sarriegi, y Xabier Lazcano, en un 'uno contra uno' con el portero rival.