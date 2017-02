Donde suenan los colores

«Vivimos en Tolosa, pero también en Berriozar». Berri edo zahar. ¿Nuevo o antiguo? ¿Cómo es nuestro carnaval? En esta dialéctica que esconde el título del álbum que acaba de publicar Bonberenea Txaranga en formato de EP- vinilo y CD bajo el sello Bonberenea Ekin-tzak, la agrupación invita al oyente a bailar las piezas que la caracterizan y a descubrir una parte más del iñauteriak de la manera que mejor lo define, la mezcla de colores y de sonidos.

11 de febrero. A partir de las 22.30 horas en Bonberenea, concierto de presentación del disco 'Berriozar' de Bonberenea Txaranga. Se presentarán las cuatro canciones del disco y la agrupación interpretará también varios arreglos de canciones del repertorio carnavalero. Berriozar. Nuevo CD+Vinilo que la charanga acaba de publicar con motivo de su vigésimo aniversario en este año 2017. Mezcla de estilos. La charanga ha escogido cuatro canciones de carnaval y mezclado con cuatro estilos musicales (africana, oriental, nórdica y flamenco) creando una fusión con distintas partes de otras piezas de carnaval.

Su primer trabajo de estudio vio la luz en el año 2005 y ya han pasado tres desde su 'Bihar Ez Da Gaur'. Esta vez, sin embargo, han decidido entrar en un nuevo terreno que la agrupación ansiaba trabajar desde hace tiempo, el carnaval, sumergiéndose en un proyecto donde la clave está en la mezcla de un ya mestizo y variado repertorio.

Cuatro conocidas piezas componen el disco y el vinilo con sus nombres adaptados al proyecto. En este caso, Berriozar no hace referencia a un pueblo, ni se trata de una canción en si. «Los carnavales son unas fiestas tradicionales donde se mezcla lo antiguo y lo moderno, y hemos querido jugar», cuenta Ion Altuna, director de la charanga. En ese proceso no han querido «modernizar la música», sino «adaptarla» a otros estilos y registros de forma metafórica, dándole una «vuelta de tuerca», «añadir un capítulo más por encima de la tradición», dicen, que «seguramente» despertará diferentes voces entre los tolosarras. «Pero estamos abiertos a las opiniones de la gente. No es una crítica a la fiesta, sino el planteamito de que la tradición se puede renovar de alguna manera. Es verdad que a veces, nos cerramos a renovar las cosas, y todo tiene su evolución. A la vez que han evolucionado los carnavales en cuanto a las carrozas, los disfraces o participación, la música también puede hacerlo, añade Altuna.

«Por un lado contábamos con piezas tradicionales del repertorio carnavalero, que están numeradas, así como las que se tocan en las charangas de las sociedades, y por el otro, estilos musicales varios. Una vez puestas todas sobre la mesa, comenzamos a pensar con cuál podríamos fusionar cada una de ellas tomando en cuenta sus características», explica el director.

En el proceso, la charanga ha adaptado también los nombres de las piezas a estilos y culturas distintas. Encontramos así, una 'Diana' que pasa a nombrarse 'Burundiana' y se mezcla con ritmos y percusiones africanas que en ocasiones nos recuerda a 'Irureta'; un 'Galtzâündí' que se fusiona con el heavy metal sinfónico más nórdico; 'Pello Ziri-ziri', por su parte, adopta un aire oriental llamándose 'PeiHo Zili Zili' y aportando una parte de una habanera carnavalera; y un 'Baraceko pikua' de lo más flamenco que deja ver su herencia árabe.

El diseño parte de fotografías antiguas de Tolosa en tono sepia, donde intervienen en color cuatro personajes de Playmobil disfrazados. Cada uno de ellos simboliza un estilo musical, cuatro en total, con los que se han mezclado las cuatro piezas escogidas. Trabajo de Ion Arruebarrena e Imanol Urizar, refleja aquello de que todo es posible en carnaval. En tamaño de vinilo, a medida que vamos pasando la carátula, vemos diferentes escenas de la fiesta de manera cronológica. «Empezamos con el chupinazo y terminamos con la alborada de Asteartita y el entierro de la sardina, pasando por un momento del desfile de carrozas y una escena de una plaza de toros, todas especialmente concurridas», dice.

La foto grupal que acompaña al disco, a su vez, donde los miembros lucen las camisas y chilabas de todas las charangas de Tolosa, es un pequeño «homenaje» a todas ellas, uno de los elementos más importantes de la fiesta local.

Concierto de presentación

La presentación de 'Berriozar' tendrá lugar el sábado 11 de febrero en el escenario del gaztetxe, a partir de las 22.30 horas, donde la charanga presentará las cuatro canciones del disco e interpretará varios arreglos de canciones del repertorio carnavalero. El álbum está a la venta en Bonberenea, su página web, Orbela e Ikatza, al precio de ocho euros.