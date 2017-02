El equipo A del Villabona Xake, tercero en Preferente tras ganar al Zarautz B en casa

El Villabona Xake Joku Elkartea A, en la categoría Preferente por equipos de Gipuzkoa, consiguió, en la tercera ronda, una nueva victoria, esta vez por tres a uno ante el C.Iriondo.Com, Z.K.E. B, en casa, que le sitúa en tercer lugar de la tabla y le permite seguir luchando en la parte alta de clasificación. Ganaron José Luis Guijarro, Unai Iraola y Josean Munita y derrota de Ernesto Fuente. El sábado se enfrentará en casa al Luzaro-Orereta A, en Kultur Etxea.

En Segunda, el Xake B obtuvo otra vez una merecida victoria por 3,5 a 0,5 contra Marlaxka C de Hondarribia, con victorias de Jokin Mendia, Juan Ignacio Saenz y David Parrón y tablas de Iñaki Arrillaga. El Villabona B con esta victoria mantiene intactas las aspiraciones al ascenso a la primera categoría gipuzkoana al ponerse en solitario al frente de la tabla, en el grupo B. El próximo enfrentamiento será contra Gros H, el sábado, en kultur etxea.

El Xake C, a su vez, cayó derrotado 1.5-2.5 contra Hondarribia-Marlaxka C con la victoria de un excelente Aitor Alkorta y tablas de Iker Rezola y derrotas de Aitor Villena y Juanjo Villena después de unas trabajadas partidas. La próxima ronda jugará contra Gros G, el sábado, en Kultur etxea. Y en Tercera provincial, el Xake D a su vez logró una importantísima victoria contra el Fortuna C, a domicilio, con victorias de Iñigo Arin, Unai Atxaga y Juanjo Villena y derrota del joven Mikel Arechaga ante un experimentado Juan Ezpeleta. El próximo encuentro será contra el Gros M, el sábado, en Donostia.

Tres partidos, en Behar Zana

El frontón Behar Zana acoge hoy, a partir de las 18.30 horas, dos partidos de pelota y uno de Joko Garbi. En Rendimiento, mano parejas Behar Zana 3 (K. Jauregi y A. Olasagasti) se enfrenta a Gazteleku. En el Udaberrri, mano parejas Primera división, grupo B, Behar Zana 2 (I. Lizaso y J. Arregi) se enfrenta a Urnieta. Y en pared izquierda Joko Garbi senior, el Behar Zana (T. Nazabal y K. Nazabal) se enfrenta a Txost 2. Y a domicilio, mano parejas Primera división, grupo A, Behar Zana 1 (J. Urbieta y A. Esnaola) se enfrenta a Eskoriatza, a las 19.30 horas.

Hoy, el Egarri, en Olaederra

El Egarri Taberna se enfrenta hoy, a las 20.30 horas, al SD Euskalduna Andoiandarra en el polideportivo Olaederra. En la pasada ganó por cuatro goles a tres al Iurre Taberna-Tolargi, a domicilio. Y el Egintza AF se jugará frente al Miren Taberna el domingo, a las 12.30 horas en el polideportivo Elorsoro de Oiartzun. En la anterior, perdió por tres goles a cero con el Gamon Izadi, en casa.

Asamblea del Hogar

El Presidente del Salbadora Jubilatu Elkartea convoca a Asamblea General Ordinaria a todos los socios para hoy viernes, en primera convocatoria a las 5 de la tarde y en segunda convocatoria a las 5.30 de la tarde en los locales del Hogar. Con este orden del día: Lectura y aprobación del acta de la asamblea del 2016. Cuentas y balances del último ejercicio. Aprobación de los presupuestos año 2017. Por último, ruegos y preguntas.