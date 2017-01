El Danena KE presentó ayer el equipo ciclista de este club deportivo

El Danena KE tiene ya su propio equipo ciclista. El maillot será azul y amarillo y se une a la estructura deportiva que tiene este club, en fútbol y en atletismo. Ayer, se dieron las primeras pedaladas de manera oficial y en marzo se hará definitivamente real. El acto de presentación tuvo lugar, ayer al mediodía, en el ayuntamiento con presencia de Josu Sarasola, presidente del Danena KE, Joxemari Luengo, alcalde, el que será responsable de ciclismo del Danena KE, Ander Alkorta y el responsable de Oarso de ciclismo, Urko Munduate.

Alkorta, señaló cómo en el valle de Aiztondo se celebran actuales carreras ciclistas, a nivel estatal, como la Copa de España de aficionados, campeonato de Gipuzkoa de féminas y que «los del valle no tienen opción de practicar y competir porque no hay ninguna escuela de ciclismo. Ahora hace once años tan solo existía en Aiztondo, la escuela de ciclismo de Irrintzi, en Villabona. Y vimos que se podía retomar el tema aquí, en Zizurkil. Comenzamos a trabajar el verano pasado. Queremos lanzar los equipos de benjamines a infantiles. No solo a nivel de pedalear por la carretera sino también en pista y otras modalidades que oferta el ciclismo. Habrá varios monitores y uno de ellos y referente en el ciclismo, será el zizurkildarra Jokin Alberdi. En la actualidad hay apuntados seis jóvenes y una de ellas es chica. Queremos apostar por los dos géneros. Nuestro planteamiento es que en dos cuatro años los jóvenes ciclistas se formen aquí para intentar formar equipos de cadetes y juveniles. Si bien hasta entonces lo infantiles tendrán que continuar en las escuelas de Andoain, Tolosa...».

Los interesados en apuntarse pueden hacerlo en la biblioteca Plazida Otaño o próximamente en las Escuelas donde podrán rellenar las inscripción. La ayuda económica vendrá una parte del ayuntamiento si bien solicitan ayuda de empresas de la zona, etcétera.

En el acto de presentación, estuvo Urko Munduate de Oarso taldea. munduate explicó la estructura de este club que lleva tres años en activo y formado por unos 20 ciclistas y en la que no sólo practican en carretera, sino en pista, mountabike... Y entre los presentes estaba Ainhoa Larrea, dinamizadora municipal, que animó a las chicas a apuntarse.

El Danena KE, en Herrera

El Danena KE, invicto, se enfrenta mañana al Iluari FK A, a las doce horas, en Herrera (Donostia). En la pasada gano cuatro a cero al Ostadar SKT, en casa. El Primera Juvenil del Danena KE A se enfrenta esta tarde, a las cuatro al Euskadluna SD, en Elbarrena. En la pasada empató a uno con el Astigarragako Mundarro, a domicilio. Y el Danena B se enfrenta mañana, al Billabona FKE, a las 16.30 horas, en Arratzain. En la pasada empato a cero con el Urnieta KE B, en casa. El Primera Cadete del Danena KE A descansa este fin de semana. En la pasada ganó por cinco a tres al Ostadar SKT B, a domicilio. Y el Danena KE B se enfrenta hoy a las diez horas, al Intxurre KKE, en Alegia. En la pasada venció por cuatro goles a tres al Urnieta KB B, en casa. El Infantil de Honor inicia hoy la Copa frente al Urola KE, a las 11.15 horas, en Elbarrena. El Primera Infantil A se enfrenta hoy al Idiazabal KE A, a las once horas, en Arizkorreta (Idiazabal). Y el B juega hoy contra el Tolosa CF A, a las 9.30 horas en Elbarrena. El Infantil txiki rendimiento juega mañana a las diez horas contra el Aretxabaleta. Y el Primera Cadete femenino, inicia hoy la Copa frente al Amara Berri KE, a la una del mediodía, en Elbarrena.