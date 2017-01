La consulta sobre el sistema de recogida de residuos será en marzo

Tras obtener el permiso del consejo de ministros del Congreso, el Ayuntamiento de Legorreta ya ha dispuesto el día en el que se celebrará la consulta sobre el sistema de recogida de residuos. Será el 12 de marzo, domingo, en el consistorio. Ese día se podrá votar desde las 9.00 hasta las 20.00 horas. También se podrá votar los días previos en la secretaría municipal, aunque todavía no se han señalado los días ni las horas para hacer. La pregunta, a la que se deberá de responder sí o no, será la siguiente: 'Los grupos municipales que integran el Ayuntamiento de Legorreta han acordado un sistema de recogida selectiva de residuos, fijando el siguiente objetivo: separar todo lo posible, empezando por un 72% - no serán admisibles cuotas menores al 70%-. La recogida selectiva se hará en contenedores de: vidrio, recipientes ligeros, papel, orgánico con chip abierto 24 horas, resto con chip abierto una vez a la semana, pañales con chip para quien precise. Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con el sistema de recogida de residuos acordado por los dos grupos municipales?'. Una vez hecho el recuento de votos si gana el sí, se cambiará el sistema de recogida actual por el de contenedores explicado.