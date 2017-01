Las ayudas para tasas municipales se podrán solicitar hasta el 1 de febrero

El Ayuntamiento de Lazkao concederá ayudas a los lazkaotarras con ingresos económicos más bajos, también en 2017, para que las personas que lo necesiten puedan recuperar lo abonado en concepto de tasas municipales durante el pasado año. Se podrá realizar la solicitud para recibir las ayudas en el departamento de Ssuntos Sociales del Ayuntamiento hasta el próximo miércoles, 1 de febrero, y las devoluciones corresponderán a las tasas abonadas en 2016 en concepto de agua, alcantarillado, basura y el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana de la vivienda habitual.

Los requisitos para acceder a las mismas están regulados en la ordenanza municipal publicada en el BOG, el 14.04.2014 y se basan principalmente en la renta. Por debajo de 22.701 euros, el porcentaje devuelto será distintio en función de los ingresos de una familia y el número de miembros que la componen. Por ejemplo, una familia cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional (9.080,40euros) recibirá el 100% de lo abonado en concepto de tasas, pero una familia con ingresos del SMI+150% (21.792 euros anuales) solo recuperará el 25% en el caso de que sea una familia de al menos cuatro miembros. En el caso de las familias numerosas, recibirán el 100% de lo abonado si sus ingresos no superan los 35.000 euros anuales y el 50% en el caso de que lo hagan, siempre que no superen los 45.000 euros.

Documentos a presentar

Los solicitantes deben presentar en el Ayuntamiento, junto a la instancia de petición de subvención, la fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad convivencial que lo posean; el certificado de los ingresos netos mensuales percibidos por todos los miembros de la unidad convivencial (10T, nómina...); en el caso de los desempleados, el certificado emitido por Lanbide de la situaciòn de desempleo y el justificante de la prestación mensual en caso de recibirla; en el caso de los estudiantes, el documento que pruebe que lo son; la declaración jurada sobre el patrimonio de la unidad convivencial; los recivos de impuestos/tasas correspondientes a 2016; el desglose del consumo que corresponde al solicitante en la facturación comunitaria del inmueble; el justificante o certificado del capital que dispone la unidad convivencial; un número de cuenta corriente, con 20 dígitos, donde se abonará el importe del recivo que resulte; y el documento firmado por el solicitante en el que autoriza al ayuntamiento a solicitar certificado de bienes en los últimos cinco años.