Hoy segunda jornada de los juegos de mesa en Aldaieta

La Asociación de Jubilados Aldaieta celebrará hoy la segunda jornada del campeonato social de juegos de mesa. Las partidas se jugarán en su local.

Concierto el sábado

El grupo ordiziarra Everybody Here Wants You ofrecerá un concierto el sábado en el Herri Antzokia, a las 20.00. El concierto será gratuito y tampoco será necesario reservar invitaciones, ya que se retirarán los asientos y el público estará de pie. El grupo formado por Joseba Basarte, Koldo Amondarain, Joseba de Arriba y Xabier Lopez Atxega homenajeará con el concierto el gran disco 'Grace' de Jeff Buckley.