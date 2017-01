Importantísima victoria del Regional lazkaotarra en casa

El equipo de Primera Regional lazkaotarra realizó un gran partido el sábado en Arizti Haundi en el que se mostró, en algunos tramos, superior al equipo visitante, elaborando muy buenas jugadas y teniendo mas oportunidades de cara a portería.

La primera mitad del encuentro fue dominada por los de casa, que gozaron de varias ocasiones claras aunque no consiguieran transformar ninguna. Solo Said Bensaad marcó un gol, en un tiro que pegó en la escuadra, botó dentro y salió de portería, aunque no subiera al marcador porque el árbitro no lo dio por bueno. En los minutos restantes hasta el descanso, los dos equipos jugaron de igual a igual. La culpa de que no llegaran los goles la tuvieron ambas defensas y el meta local, Ander Manzano, que también puso su granito de arena para que el marcador no se moviera en una exhibición de reflejos al trallazo de un delantero visitante.

En cuanto a la segunda mitad, estuvo muy igualada. Ambos equipos se disputaron la posesión y tuvieron ocasiones; unas tirando a las manos del portero, otras dando en el poste o en el larguero. El único gol válido del partido llegó casi al final, en el minuto 87, de penalti. El colegiado señaló la pena máxima tras una inocente mano de un jugador del Mundarro dentro del área, que Jokin Sainz, especialista a balón parado del Lazkao, transformó con una seguridad pasmosa.

Esta segunda victoria en Copa coloca al Lazkao como líder de grupo, empatado a seis puntos con el Danena. Posición que el equipo lazkaotarra tendrá que defender ante el Ostadar, el próximo fin de semana.

Nueva victoria del juvenil

El equipo juvenil de Lazkao también cosechó una nueva victoria en la fase de ascenso tras ganar, esta vez al Ostadar, por dos goles a cero.

El partido comenzó muy igualado. Ambos equipos lucharon cada balón para controlar los primeros minutos del encuentro, pero poco a poco los lazkaotarras se fueron haciendo dueños de la pelota y gracias a ello llegaron las ocasiones. La primera en un mal despeje del portero contrario y aprovechándo que el guardameta se encontraba fuera de lugar.

Irizar lanzó el balón desde el medio campo aunque, desgraciadamente, se fue por encima del larguero. El primer gol lazkaotarra llegó hacia la media hora de juego. Jaime consiguió hacerse con el esférico en un saque de banda cerca del corner, tras varios rechaces, y chutó el balón a la red sin pensáselo dos veces. Con la mínima ventaja a favor de los verdes se llegó al descanso.

En la segunda mitad los de Lasarte-Oria salieron decididos a empatar el encuentro, pero los locales se hicieron muy fuertes en defensa, impidiéndolo. Los minutos pasaron con el Ostadar dominando, pero no encontraron la forma de entrar en el área lazkaotarra. Los verdes, por su parte, se esmeraron en matar el partido jugando a la contra y, en los minutos finales, el árbitro no dudó en señalar un penalti a favor de los lazkaotarras al ser arrollado Jaime dentro del área. Fabian convirtió la pena máxima, poniendo el 2-0 definitivo en el marcador.

Otros resultados

Nuevo triunfo del cadete de Honor lazkaotarra, que últimamente cuenta sus partidos por victorias. Tras una primera parte sin grandes ocasiones para ninguno de los equipos, se llegó al descanso con el marcador inicial: Lazkao 0 - Zarautz 0. Pero en la reanudación los locales fueron imponiendo su juego poco a poco, a pesar de que el Zarautz opusiera una gran resistencia, y en torno al cuarto de hora, Danel Arruabarrena transformó un penalti cometido sobre Beñat Peralto. Este gol afianzó el juego de los lazkaotarras y los verdes se lanzaron en busca del gol de la tranquilidad, que llegó tras resolver Joseba Peralto una jugada embarullada en el área rival, cerrando definitivamente el partido con el 2-0 reflejado en el marcador.

El cadete de Primera, sin embargo, perdió 2-1 ante el Lagun Onak. No empezó bien el partido para los lazkaotarras, que tras dos minutos de juego ya perdían por 1-0; resultado con el que se llegó al descanso. Recién comenzada la segunda parte los lazkaotarras empataron por medio de Josu pero, a partir de ese momento, el Lagun Onak se hizo con el control del partido y, tras tres claras oportunidades, consiguió adelantarse marcando a la salida de un córner. Después de eso, poco mas dio de sí el partido.

Finalmente, gran partido del infantil txiki ante el líder del grupo, el Hondarribia. Fue un encuengro muy igualado hasta la segunda mitad, cuando se adelantó el Hondarribia de penalti. Los lazkaotarras reaccionaro a base de fútbol y ganas, con una afición volcada, y consiguieron el empate definitivo, también de penalti, por medio de Mikel Aranburu.