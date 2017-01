Complicada salida para el Ampo Ordizia

Vuelve el campeonato de liga a la máxima categoría del rugby para celebrar la decimocuarta jornada, a partir de la cual quedarán ocho para concluir la fase regular. Hoja de la competición que en su integridad va a tener lugar hoy domingo.

Agenda, una vez más interesantísima, que reúne, en Fadura, al Getxo y al Alcobenas, el Ciencias de Sevilla recibe al Santboi, el Cisneros ejerce de anfitrión ante el Independiente, el Pepe Rojo será escenario del todo un derbi local; Quesos-El Salvador, esta vez con mucho trasfondo a la vista de los últimos acontecimientos. Y tras el aplazamiento del Hernani-Gernika, completa la cartelera el encuentro que, a las 12.30 en la Ciudad Condal empareja al FC Barcelona y al Ampo Ordizia.

La escuadra blaugrana estuvo en Altamira el pasado 2 de octubre, encuentro en el que perdía por un amplio 51-14, partido, valga la anécdota, en el que debutaba el último de los fichajes de la escuadra goierritarra, Agustín Delle.

El conjunto dirigido por Stacy Duvenage no ha cosechado grandes resultados lejos ni en La Teixonera, y ha caído ampliamente en algunas de sus salidas a otros campos, como ocurrió en su visita al vecino Baldiri Aleu en la jornada 1 (31-10), no digamos en Altamira, etc, y en sus tres últimas salidas perdía, pero por márgenes algo más estrechos: 27-18 en Sevilla ante el Ciencias, 34-27 en su en su visita al Cisneros, después de ir por delante en el marcador buena parte del encuentro y 44-18 el pasado día 8 en Pucela ante El Salvador.

En casa sucumbía, 17-61 frente al Alcobendas, 5-28 contra el Quesos, 13-20 ante el Gernika, 33-56 frente al Santboi, etc. Solo ha ganado dos partidos, pero importantísimos, 17-24 en Fadura y 30-18, en casa, en la visita del Hernani.

En la clasificación ahora mismo ocupa, con un partido disputado más que el colista Getxo, la undécima posición, que le llevaría a jugar la promoción para evitar el descenso a División de Honor B.

Cuenta con 2 puntos bonus ofensivos y 3 defensivos, lo que le sitúa con 13 en el cómputo global, 1 por encima del Getxo, a 2 del Hernani y a 3 del Ciencias Sevilla, todos ellos con un partido disputado más, lo que da idea de lo apretada que está la clasificación en su parte baja.

Su mayor arma reside en una gran línea de tres cuartos, en la que cuenta con jugadores que han ido a los Juegos Olímpicos como Joan Losada, o Pol Pla, bien acompañados por Noel Marx, en el puesto de apertura y por su última incorporación, el también sudafricano Richard Stewart, que demostró el año pasado en el Independiente lo peligroso y buen jugador que es.

Precisamente, su máximo anotador es el sudafricano Noel Marx, que ha sumado casi la mitad de los puntos de su equipo hasta la fecha; 97 de 250, habiendo anotado un total de 5 ensayos, 18 transformaciones, 11 golpes de castigo y 1 drop. Le siguen en esta clasificación el mencionado Pol Pla y el centro Bruno Granell, con 5 ensayos cada uno.

Así las cosas, el Barça echa cálculos y es consciente de que el de hoy, incluido, es el primero de los cuatro partidos que le quedan por disputar en casa. Circunstancia de apuro y apremio ante la que ganar considera representa una cuestión clave. Un partido ante el que, que no oculta, ha tenido tiempo para recuperar energía y además, para prepararlo a conciencia.