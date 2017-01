El equipo A del Villabona Xake comenzó la Preferente con un empate a dos con el Anaitasuna

La temporada ajedrecista 2017 ha comenzado ya para el Villabona Xake Joku Elkartea. El Xake A inició la competición de Preferente, el pasado sábado en kultur etxea, empatando a dos con el Club Anaitasuna Kakute A de Ajedrez (Azkoitia). Los cuatro componentes locales hicieron tablas. José Luis Guijarro, primer tablero frente a Carlos Sánchez. Unai Iraola, segundo tablero, con Aníbal Férnandez. Ernesto Fuente, tercer tablero, frente José Joaquín Larrañaga y José Antonio Munita, cuarto tablero, con Manuel Paredes. El sábado el equipo se desplaza a Zarautz para enfrentarse al C.Iriondo.Com, Z.K.E. A, que en la primera jornada venció por cuatro a cero al C.Iriondo.Com, Z.K.E. B. El Xake A jugará contra Alfil A (Beasasin), Hondarribia-Marlaxka A, Easo B, Gros B, Gros C, Baiona, Agustín de Leiza y Luzaro-Orereta A.

El equipo B del Xake en Segunda provincial venció por tres a uno al equipo C del Xake. Encuadrados en el grupo B, Jokin Mendia empató con Iker Rezola y Juan Ignacio Sáenz con Aitor Villena. Iñaki Arrillaga ganó a Aitor Alkorta y David Parrón a Javi Maiz. El próximo encuentro del Xake A será, el sábado, cuatro y media, en Kultur Etxea frente a Gros F, que perdió 2,5 a 1,5 con Gros G. Y el Xake C, también en casa, contra Hondarribia-Marlaxka C, que perdió 2,5 a 1,5 con el Añorga. Los dos equipos locales jugarán además contra Gros H y Fortuna A. En Tercera provincial, el Xake D comenzó ganando por tres a uno, en el grupo B, al Hondarribia-Marlaxka D, a domicilio. Mikel Aretxaga perdió con Louis Del Río. Iñigo Arin ganó a Fernando Hoyos, Unai Atxaga a Iñigo Rodriguez y Eustaquio Corredera a Gorka Jauregi. El próximo sábado jugará en casa, contra el Fortuna B, que ganó 2,5 a 1,5 al Fortuna C. Jugará, también, contra Emakume Xakelariak, Beraun Bera B, Hondarribia-Marlaxka E, Gros I, Gros J, Gros K, Gros L y Gros M.

Iparraldeko mendietara

Aizkardi mendi taldeak Iparraldeko mendietara irteera antolatu du datorren iganderako, urtarrilak 22. Bidarraitikan (140m) abiatuko dir eta Iparla (1.047m) igo ondoren, jarraituko dute Lauordena aldera (953m), eta jarraian Izpegira (678 m). Irteera honen iraupena sei ordu ingurukoa da (14 Kilometroko luzera). Izena emateko, telefono honetara deitu behar da 649.717,182, ilun-tzeko 20:00etatik 22:00etara edo Aizkardi aretoan gaur ordutegi berdinean. Irteera goizeko 7:00etan izango da, Olaederra kiroldegitik.

Pelota con Behar Zana

Hoy, comienza el Campeonato Federado de Gipuzkoa de Trinkete mano parejas Primera división, el trinquete Ametsa (Irura). Behar Zana 1 se enfrenta a Urnieta, a las 20 horas. El domingo, Behar Zana 3 contra Behar Zana 2, a las 11.30 horas. Y el sábado, en Segunda división, Behar Zana contra Orio. Mañana, en Infantiles Segunda división, Behar Zana 3 contra Tolosa 4, en Lizartza, a las 19,15 horas y el sábado, Behar Zana 2 contra Euskal Giroa, en Herrera (Donostia), a las 18 horas. Y el domingo, en mano parejas senior Primera división, Behar Zana 1 contra Azkoitia 1, en Azkoitia, a las diez.

Obra teatral 'Jainko basatia'

El departamento de Cultura informa de que ya están a la venta las entradas de la obra teatral 'Jainko basatia', que se representará el día 29, domingo, a las 19.30 horas, en el Gurea. Se podrá adquirir a 10 euros en Amasa kafetegian sino a 12 euros, el mismo día en taquilla. . Se trata de una comedia dramática protagonizada por Aitziber Garmendia, Mikel Losada, Teresa Andonegi y Andoni Agirregomezkorta.