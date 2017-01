Zaramaga se enfrenta a Erreka mañana en el frontón de Amezketa

Mañanadomingo a partir de las 17.00 horas se disputará en el frontón Larrunarri de Amezketa la cuarta y última jornada de cuartos de la tercera edición del Nacional de clubes de Euskal Herria. Serán dos grandes clubes los que cierren esta fase de cuartos como son el club Zaramaga de Vitoria-Gazteiz y el club Erreka de Doneztebe. Los organizadores del torneo destacan que «ambos clubes disponen de pelotaris de gran entidad y numerosos méritos deportivos como para poner en aprieto a cualquier contrincante de este prestigioso torneo. Para el representante de Araba esta es su tercera participación en el Nacional con unos más que brillantes resultados al clasificarse tercero en la primera edición y ocupar la cuarta posición en la segunda celebrada el pasado año.El club representante de la localidad de Doneztebe a tenido un paso muy discreto por este torneo Nacional de clubes y este año parece que quiere resarcirse de su pasado y obtener el puesto que se merece en el palmares de este Torneo». El club Erreka ha dejado en la cuneta en la Fase Previa al club Itzurun de Donostia, en la Fase 1 al club Gazteleku de Andoain y en la Fase 2 al potente club de Irurtzun.

Cuatro y medio

El primer partido a la modalidad del 4 y medio lo disputarán el veterano representante del club Zaramaga Mikel Rafael y el jovencísimo pelotari de Goizueta y representante del Erreka, Iker Salaberria. Salaberria viene de proclamarse campeón de élite de Euskadi en la distancia, habiéndose llevado también la txapela del torneo Memorial Guillermo Mazo o 4 y medio de Nafarroa. En el prestigioso torneo de Zaldibar fue eliminado en semifinales por el pelotari del club Zazpi Iturri, Adonis. Del representante del club gazteiztarra Zaramaga, Mikel Rafael se puede destacar que posee un gran golpe con ambas mano y domina las jugadas de aire y sobre todo a bote con mucha eficacia. Sienpre intenta dominar el tanto para luego terminarlo de forma letal. Escasamente se precipita y su veteranía le permite estar siempre dentro del partido no saliéndose del mismo para poder dar pie a su contrario a aprovechar la ocasión.

Dos especialistas

En el segundo partido de la tarde se podrá ver en acción a dos especialistas en la distancia, teniendo ambos numerosas condecoraciones y méritos deportivos en esta modalidad y distancia. Zaramaga pondrá en liza al pelotari Alvarado, siendo Bakaikoa el representante del club navarro. La presencia de este último será duda debido a su inminente debut el próximo día 14 en el campeonato de parejas de promoción. En caso de que decida no jugar este prestigioso torneo de clubes en esta fase de cuartos defendiendo la camiseta de su club será Elizalde quien lo sustituya. Sería un regalo para la afición que durante su etapa de aficionado tanto le ha seguido y animado por todos los frontones poder verle por última vez con la camiseta del Erreka en el frontón Larrunarri de Amezketa. De todas formas sea quien sea quien juegue el partido se desarrollara entre especialistas en esta modalidad y distancia. Alvarado será uno de los pelotaris más laureados en el mano a mano.

El parejas y tercero de la tarde si resulta trascendental para los intereses de ambos clubes y puede resultar no apto para cardíacos. Ambas parejas son muy fuertes y las fuerzas están parejas. «Zaramaga presentará a la pareja formada por Larrañaga y Aguirre,siendo Barandiaran y Tabar la pareja que defienda la camiseta del club navarro Erreka. El delantero de Gazteiz, Larrañaga junto con Perez viene de ganar el día de nochevieja la preciada txapela del torneo de Zaldibar. Posee un golpe de derecha que imprime mucha velocidad a la pelota y mucho ritmo al juego.Maneja la zurda de forma precisa para finalizar el tanto la mayoría de las ocasiones de jugadas a bote.Estará acompañado en la zaga en esta ocasión por su compañero Aguirre. Un zaguero seguro y que le da altura a la pelota poniéndola de esta manera lejos del alcance del delantero contrario.

Pareja sólida

Tendran enfrente a una pareja muy solida y que les dará mucho trabajo para poder superarla. Barandiaran es un delantero que no falla mucho. Mueve la pelota con criterio y si bien no posee un don especial sabe arreglárse para ganar los partidos. Estará escoltado por un zaguero de garantía. El oficio de Tabar el palpable sobre la cancha.Si bien no dispone de un golpe rompedor imprime altura a la pelota y darle la espalda no resulta nada fácil para ninguno de sus oponentes. Arrima mucho a pared izquierda obligando a su contrario a emplearse de zurda» destacan desde la organización.