Whatsapp intentará ahorrar tiempo a sus usuarios con una funcionalidad dudosa

Logo de Whatsapp. La aplicación Whatsapp incorpora novedades a la hora de compartir imágenes que plantean dudas sobre la privacidad de las mismas MARTA GÓMEZ Jueves, 31 mayo 2018, 13:22

Whatsapp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, va a incorporar una nueva funcionalidad que tiene como objetivo ahorrar tiemnpo a sus usuarios, que se cuentan por millones. La nueva caractertística ha sido definida como 'carga predictiva' de las imágenes y permitiría visualizar y enviar imágenes de forma más rápida a cualquier contacto.

De esta forma Whatsapp utilizaría la inteligencia artificial para tratar de identificar qué fotos son más susceptibles de que el usuario quiera enviarlas , una vez tomadas. La gran pega es que la nueva tecnología de la app de Facebook conlleva un riesgo añadido sobre la privacidad de nuestras imágenes pues para agilizar el proceso lo que hace es subir las fotografías que el usuario hace a sus propios servidores directamente, por si éste posteriormente quiere compartirla con sus contactos, para que pueda hacerlo con mayor rapidez y comodidad.

Es decir, la a plicación se guardará las fotos por si el usuario luego las quiere compartir, aunque finalmente no lo haga. Para ello Whatsapp analiza cada imagen que toma la cámara del móvil y las compara con las recientes. Un algoritmo decide si es susceptible de ser compartida y si es así la envía a su propio 'almacén' en la nube. Posteriormente envía un aviso al usuario en el que le sugiere editar la imagen y compartirla simplemente aceptando el envío. Sin duda el proceso es más rápido y ahorra tiempo a los aficionados a compartir sus fotos con sus amigos.

Las dudas de los expertos se plantean sobre la privacidad del proceso, por no hablar del riesgo de enviar algo que no deseas si no realizas el proceso con mucha atención. Se supone que Whatsapp descarta las imágenes que rechazamos enviar, pero habrá que estar atentos a la fiabilidad del sistema cuando las empresas de redes sociales han demostrado en los últimos tiempos que tienen mucho que mejorar en cuanto a la privacidad de los datos de sus usuarios.

Esta funcionalidad se encuentra ya disponible en los dispositivos iOS y se irá incorporando poco a poco a los Android.