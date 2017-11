WhatsApp, caído en media Europa y en zonas de España La popular aplicación de mensajería instantánea registra fallos de conexión intermitentes a lo largo de la mañana DV Viernes, 3 noviembre 2017, 10:08

Tranquilo, no es solo tu móvil. El resto de usuarios tampoco pueden interactuar esta mañana de viernes con sus contactos a través de Whatsapp. El servicio ha dejado de funcionar sobre las 9.15 horas de este viernes. Los problemas no están afectando solo a España, también a media Europa, como consta en Down Detector, un servicio en donde se muestran los registros de fallos de usuarios de los servicios digitales más popular

Y, como era de esperar, miles de personas se están lanzaron a las redes sociales para narrar su frustración por no poder comunicarse por WhatsApp.

Twitter se está llenando de mensajes de usuarios preguntando qué pasa con el operador de mensajería móvil. Por el momento, la compañía estadounidense no ha ofrecido una respuesta oficial sobre el motivo que explica la caída del operador. El término 'Whatsapp' se ha convertido en trending topic en la red social Twitter a los pocos minutos de producirse el corte.