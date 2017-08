¿Te ha llegado un gif en 3D por WhatsApp? Descubre cómo se hacen Las nuevas imágenes de moda en el popular servicio de mensajería guardan un secreto sorprendente que les confiere su espectacular aspecto visual IÑAKI JUEZ Jueves, 31 agosto 2017, 09:10

Si en las últimas horas no has hecho más que escuchar el sonido que te avisa de que tienes un nuevo mensaje de WhatsApp, lo más seguro es que hayas recibido el último GIF de moda. De hecho, son varios los que están compartiéndose a la velocidad del rayo en el popular servicio de mensajería. Lógico, porque no se trata de la típica secuencia de imágenes animadas más o menos graciosas. La novedad radica en que vemos una escena en 3D. Y sin necesidad de utilizar gafas especiales para ello.

Uno de los más compartidos es el de un chico que se dispone a jugar al béisbol. Mientras se prepara para dar el golpe a la bola, su bate parece traspasar, por arte de magia, la pantalla de nuestro móvil. El efecto tridimensional es alucinante. Pero aún hay más. También hay un gato cuya garra trata de atraparnos como si estuviera delante nuestro y un vaso de zumo que alguien nos lanza desde el fondo de la imagen hasta el punto de que parece que podemos cogerlo, además de secuencias de varias películas. Aquí hay algunos ejemplos:

En muchos mensajes se asegura que son imágenes 4D GIF de WhatsApp. Pero no es cierto. De hecho, los SplitDepthGifs (gifs partidos con profundidad), como así se llaman realmente, no son precisamente novedosos ya que llevan propagándose por Internet desde hace años. Ni tampoco 4D, ya que se trata de GIFs normales. Entonces, ¿cuál es su secreto para que parezcan imágenes tridimensionales?

Como muchos habrán ya adivinado, estas imágenes no son más que efectos ópticos en movimiento. Gracias a la utilización de esas tres bandas que dividen la secuencia, se crea una combinación de imágenes ligeramente diferentes que nuestro cerebro utilizará para generar una sensación de profundidad donde no la hay. Cuando un elemento que aparece pequeño en el fondo de la imagen se acerca y tapa esas líneas, que nuestro sistema visual reconoce como cercanas, automáticamente pasa a un primer plano de forma tan rápida que parece que se sale de la pantalla de nuestros móviles. En otras plataformas como Instagram, los marcos que suelen rodear a las fotografías hacen esa misma función.

La técnica no puede ser más sencilla, aunque no todos serán capaces de llevarla a la práctica. En todo caso, existen muchas comunidades online con usuarios que comparten su destreza a la hora de realizar estos SplitDepthGifs. Estos GIFs en 3D parecen demostrar que la forma de ver la vida es una mera cuestión de perspectiva.