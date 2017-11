¿Justifica su precio el atractivo iPhone X?

El IPhone X está teniendo una demanda espectacular... a pesar de su precio. Apple avisó a sus tiendas y a las firmas que lo distribuyen que tuvieran en cuenta que recibirían numerosas (miles) de peticiones. Y acertaron. Además, la espera a esas enormes listas de compradores no está siendo excesivamente larga, a diferencia de otros modelos anteriores.

Gracias a K-tuin San Sebastián, que me ha prestado uno de estos flamantes «X» durante una semana, he podido comprobar las excelencias de este móvil que dicen lo «va a cambiar todo». Evidentemente creo que este smartphone es el que más ‘revolución’ provoca sobre anteriores modelos. Nunca había habido tanto salto en la década de teléfonos inteligentes.

Desde Cupertino dijeron que era el «futuro». Su lema «dile hola al futuro». Pienso que tienen razón. Las expectativas de los compradores han sido muy altas y con quienes he podido hablar, todos están encantados con el ‘ten’. Pero qué tiene este móvil, además del mareante precio.

1

A mí lo que más me ha gustado es su pantalla. Su display de 5,8 pulgadas es, incluso, algo más grande que los modelos Plus anteriores pero la carcasa es más pequeña, similar a los modelos que no son Plus. Para mí mucho más manejable y ahora, además, con esa pantalla full, que es sensacional por su dimensión y por su display Oled, con colores más vivos y contraste sobresaliente. Un acierto. Solo me falla esa pestaña ‘negra’ del borde superior... pero dicen que es necesaria porque ahí están los sensores, la cámara frontal y el auricular. Mal menor.

2

El Face ID es otro puntazo de este móvil. Desaparece el botón home, por lo tanto ya no hay huella dactilar (que era/es magnífica...), y es el sistema Face ID de reconocimiento facial el que te permite entrar en el móvil. Nuestro rostro es la contraseña del pasado. La identificación inicial es rápida (un par de movimientos circulares) y no hay problemas de hackeo (al menos hasta ahora). No pude ‘engañarle’ con una foto, y sin embargo, con algún cambio en el rostro te lo identifica sin problemas. En menos de un segundo ya tienes el móvil desbloqueado con solo esa mirada de frente (la opción de contraseña numérica se mantiene si lo deseas).

3

La no existencia del Home, además de la identificación y que permite esa pantalla más grande, provoca que las interacciones con el cerebro del móvil, cambien. Ahora el deslizamiento del dedo cobra más protagonismo para cerrar una aplicación y devolvernos a la pantalla de inicio (de abajo hacia arriba). O acceder a la pantalla de ‘accesibilidad’ de arriba, parte derecha, hacia abajo.

4

Cámaras y batería. Cámara ligeramente mejor a la del 8, pero se nota diferencia con la del 6S que es el modelo que yo tengo. Los efectos del fondo fuera del foco, dando el protagonismo al primer plano, va a gustar mucho. Y otros efectos en modo retrato que serán un puntazo para los ‘instagrameros’. En el apartado de baterías, los de Cupertino señalan que dura dos horas más que los del anterior modelo. A mí personalmente me ha parecido que dura más aunque no sabría cuantificarlo en horas. Depende de muchos factores de uso.

5

Conclusión. Primero los precios (1.159€ con 64gb; y 1.329€ con 256gb). Dicho esto, seguramente es el mejor iPhone de la historia de Apple. Estaría bueno que no lo fuera, pero desde luego el dueño de uno de estos aparatos va a disfrutar. El saludo y la entrada al futuro arranca con una ‘X’.