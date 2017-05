Will Rosellini: «Todas las personas mayores llevarán implantados en su cuerpo dispositivos sanitarios»

La medicina y el llamado internet de las cosas están avanzando hasta unirse en proyectos que parecen de ciencia ficción. Los gigantes tecnológicos compiten en este ámbito junto a pequeñas compañías como la que lidera Will Rosellini, Nexeon MedSystems. Exjugador profesional de béisbol en su país, Estados Unidos, pronto se interesó por la neurociencia y junto a su equipo trabaja actualmente en «la intersección entre tecnología, software y cuerpo humano». Su aparato más avanzado se llama IonCath, un dispositivo que se implanta en el cuerpo y que regula la administración de fármacos. Recientemente su empresa ha sido certificada para poder trabajar con sistemas de neuroestimulación también en Europa. En breve comenzará una comercialización que dispara al ámbito sanitario a otro nivel.

¿Cómo acaba un jugador profesional de béisbol liderando proyectos de bioelectrónica y neurociencia?

Pasé una gran parte de mi niñez y temprana edad adulta desarrollando mi vocación en el béisbol. La mayoría de la gente pensaría que me encantaba ese deporte pero yo estaba obsesionado con el control de la precisión, la mejora continua, y el potencial de resultados extraordinarios que me permitió explorar el hecho de ser un lanzador diestro. Cuando finalmente llegué al nivel profesional, rápidamente reconocí que ya no era el mejor tipo del equipo. Me encontraba rodeado de chicos que eran los mejores de sus equipos anteriores. Y cuando todas las variables se mantuvieron iguales: dieta, régimen de entrenamiento, altura, peso, etc. algunos todavía eran capaces de tirar más duro y mejor que otros. Entonces me dí cuenta de que eran nuestros sistemas nerviosos los que nos diferenciaban. Ya no era la gama de elecciones conscientes que haríamos para ejecutar en el mejor tono. El factor diferenciador existía en nuestro sistema nervioso, en la rapidez con que nuestros nervios enviaban y recibían señales para ajustar la ejecución muscular del mejor tono. Y fue cuando me di cuenta de que mi sistema nervioso no era el mejor y de esta manera el interés por la neurociencia afloró.

Ahora es el máximo responsable de Nexeon, ¿cuál es el objetivo de esta compañía?

Queremos que la gente se sienta libre. Nuestro afán es crear las soluciones que alivian a los pacientes de las limitaciones de sus enfermedades crónicas, y queremos que los proveedores de atención médica se liberen del trabajo innecesario o ineficiente inherente a la gestión de enfermedades crónicas para que puedan centrarse en los procedimientos de atención que sólo ellos pueden hacer.

Uno de sus proyectos estrella es el IonCath, ¿en qué consiste?

Se trata de uno de nuestros programas científicos emergentes y se centra en nuevas formas de utilizar la electricidad para inducir una entrega más controlada de la terapia específica del paciente. La tecnología IonCath utiliza un catéter de globo reforzado con nanotubos de carbono revestido con una partícula cargada que una vez activada, entrega un medicamento acoplado a la pared del vaso. Los objetivos generales del proyecto incluyen una entrega de medicación más eficiente y predecible con menos efectos secundarios.

Usted ha defendido que los dispositivos sanitarios instalados dentro del cuerpo humano serán tan efectivos como los ‘smartphones’, ¿cree que serán igual de cotidianos?

Desde una única perspectiva de ciencia clínica, pienso inequívocamente que la mayoría de las personas mayores, si no todas, eventualmente tendrán uno de estos dispositivos. Se trata de pacientes con múltiples comorbilidades crónicas que se manejan mejor con la toma de muchos medicamentos a lo largo del día, mientras que también tienen que continuar yendo a las consultas médicas para el seguimiento y ajuste de este tratamiento farmacológico. Este modelo de terapia a largo plazo será un concepto del pasado. Los dispositivos ya están siendo utilizados donde los medicamentos no pueden proporcionar suficientes resultados. Las soluciones sin embargo se mejorarán a medida que la tecnología vaya adelantando disminuya de tamaño y sea más eficiente.

¿Y qué soluciones concretas ofrecerán estos dispositivos?

Aportan otras innumerables implicaciones. Mientras que actualmente estamos explorando la aplicación de esta tecnología en base a una enfermedad cada vez, el mecanismo de acción para las diferentes terapias es comparable y podrían combinarse en un dispositivo implantable para el tratamiento de múltiples enfermedades relacionadas. Aún más exclusivo de nuestras soluciones es nuestra capacidad de registrar la actividad en el cerebro o en el nivel nervioso. Esta recopilación de datos nos permite entender tanto la progresión de la enfermedad como la eficacia de la terapia de una manera que nunca antes hemos podido hacer. Esta información objetiva sin duda mejorará nuestra capacidad para diagnosticar y tratar enfermedades crónicas.

Suena a un cambio radical en el ámbito sanitario.

Esta tecnología revolucionará absolutamente la forma en que planteamos el tratamiento de enfermedades y enfermedades en el futuro, lo que creará nuevos desafíos. El cambiar la forma en que tratamos la enfermedad a largo plazo, tendrá una repercusión en todo, desde la manera de dar una atención médica mejor y más integral a un mayor número de personas hasta cambios importantes en algunos de los procedimientos actuales. Esto aportará un debate filosófico así como un entrenamiento adicional o, simplemente, con un ángulo diferente. Cambiará el concepto y la manera en la que las sociedades y las pesonas envejecen. Respecto a esto no podemos aportar más datos, pero como estamos ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas, sabemos que vamos en la dirección correcta.

¿Y en qué fase están estos dispositivos?

Los avances actuales y potenciales de estas soluciones basadas en dispositivos son abundantes. Nuestra tecnología nos permite entregar la terapia específica del paciente más rápidamente, con menos efectos secundarios y menos consultas médicas. Estamos desarrollando dicha tecnología actualmente.

Toda esta tecnología está muy relacionada con el ‘internet de las cosas’, ¿qué aporta la interconexión de datos?

Estamos aprendiendo como nunca antes y a un ritmo más rápido sobre los sistemas. E Internet, o la capacidad de conectar todos estos sistemas, eliminarán mucho del tiempo perdido en los procesos actuales, y sobre todo, reducirá de manera drástica el número de errores médicos. Personalmente considero que el internet de las cosas médicas reducirá de manera drástica la demanda de residencias de ancianos o centros de cuidado a largo plazo. Si conseguimos estabilizar de manera previsible a un paciente con enfermedad crónica y controlar su atención a distancia, todos sabemos que el paciente y sus familias preferirían tenerlos en sus propios hogares, disfrutando de una calidad de vida normal, en vez de tener que llevarlos a un asilo de ancianos. La interconexión de estos dispositivos es parte integrante de la adopción exitosa de la telemedicina.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Creo que lo que será realmente interesante en esta próxima etapa de innovación es ver cómo nos acercamos a la acumulación de estos conjuntos masivos de datos que nunca hemos reunido antes. Supondrá un gran reto organizar estos datos con fines de análisis para la toma de decisiones, así como el mantenimiento de registros y facturación. Afortunadamente ya hay un montón de gente muy especializada trabajando en este tema. Y con el tiempo, estos conjuntos de datos nos permitirán tener claridad tanto a nivel micro como macro sobre las causas de la enfermedad, de cómo ésta progresa y cuáles son las mejores maneras de tratarla.

¿Tienen algo negativo estos dispositivos como por ejemplo riesgos para la privacidad?

En el momento actual no existe en realidad más riesgo con estos dispositivos que con los mismos ordenadores que usan los hospitales o los consultorios médicos. Sin embargo, a medida que continuamos construyendo dispositivos más sofisticados que están conectados y habilitados por redes Bluetooth y WiFi la seguridad de estos sistemas comienza a tener más importancia. Por eso invertimos en software que nos permita afrontar este desafío también.

He leído declaraciones suyas sobre las ventajas de la neurociencia para los ejércitos.

Esto es algo que ya está sucediendo y DARPA (la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos) invierte continuamente en el desarrollo y mejora de terapias relacionadas con el ejército. Aunque paso la mayor parte de mi tiempo trabajando en el desarrollo de la ciencia y tecnología, también me interesa la discusión que se está llevando a cabo relacionada con la ética de los dispositivos implantables y en cómo la tecnología sigue haciéndose más sofisticada y más arraigada en nuestro rendimiento humano.

¿Y considera ético llevar investigaciones sanitarias al ámbito de las guerras?

En ese debate la pregunta no sería ‘¿Es ético realizar un implante a un soldado antes de su despliegue?’. En realidad, si hay dispositivos y tecnología que pueden mejorar la probabilidad de supervivencia y/o acelerar cualquier terapia post-despliegue, ¿cómo podríamos no considerar hacerlo? Existen muchas opiniones, y este debate no está resuelto aún. Pero se trata de un tema que nuestro equipo está definitivamente queriendo ayudar a liderar por medio de la discusión y de la investigación.

Entiendo que a muchas personas les de miedo ese futuro hiperconectado, ¿es pesimista u optimista? ¿Cómo ve las posibles desigualdades que puedan generarse en cuanto al acceso a estas tecnologías?

Esa es una interesante reflexión. Yo creo que proporcionando una mejor y más fácil atención sanitaria con un alcance mucho mayor y de una manera que también alivia las limitaciones en sistema sanitario actual realmente ayudamos a equilibrar en gran medida la sociedad. Por otra parte la inversión en terapias más avanzadas para las personas de todas las clases sociales es en realidad mucho menos costosa para la sociedad que si no tratáramos a estos pacientes o que si tratáramos estas enfermedades de forma menos eficiente. Sin duda las desigualdades sociales crecerán con el aumento de población, así que cuando estamos hablando de tratar la enfermedad, estamos hablando de llevar a la gente a un nivel donde están clínicamente viviendo una mejor calidad de vida.

El personaje intepretado por Rosellini en los videojuegos de la serie 'Deus Ex'.

Desde luego la medicina es un campo en el que se están adentrando las grandes empresas tecnológicas.

Sí, cada vez vemos a más grandes jugadores entrar en este campo: Elon Musk, Google, GlaxoSmithKline, Facebook,.. A pesar de que no parece una situación sinérgica, con sus capacidades básicas se unen a nosotros en esta frontera. Efectivamente en este campo queda aún mucho por descubrir.

Volviendo a usted, también ha trabajado como consultor y actor en videojuegos, ¿cómo fue esa experiencia?

Yo era un jugador habitual de la serie ‘Deus Ex’ cuando decidí que me presentaría como voluntario para ayudar a su equipo de diseño a ejecutar contenido creativo que se alineara después con el futuro de la ciencia en la vida real. Después de una serie de intentos por fin el equipo de ‘Deus Ex’ finalmente se dio cuenta de que yo iba en serio. Así que nos conocimos y ha resultado una de las colaboraciones más divertidas que he realizado. Allí se encuentran algunos de los artistas más extraordinarios para interpretar y traducir plenamente mis ideas sobre el futuro de los dispositivos implantables. Y también fue muy interesante para mí, porque es raro que tenga la oportunidad de hablar sobre una visión de aquí a 10-20 años. Normalmente, me concentro en lo que estamos haciendo y necesito hacer en los próximos años. Pero aquí hay un grupo de gente que vive el futuro en el día presente. Sigue siendo uno de mis proyectos favoritos de trabajo.