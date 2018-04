Quizá te estén espiando y no lo sepas…

«Todo dispositivo conectado a Internet está expuesto a amenazas». Así de rotunda se muestra Marta de la Cruz, analista en ciberseguridad de CounterCraft, startup donostiarra fundada en 2015. No se libran ni el televisor, ni el router, ni la consola, ni la impresora. Y es que a día de hoy todos ellos están permanentemente conectados a la red (y cada día dependen más de ella). Para Marta de la Cruz, «nos acercamos a un mundo en el que todo está conectado. Y en este Internet de Todo (IoE) debemos ser conscientes de que estamos constantemente expuestos a ataques. De ahí la importancia de prevenirlos».

Y no, para nuestra desgracia no hay dispositivo conectado que se libre de una posible infección. «Es prácticamente imposible que un programa no tenga fallos de seguridad, por lo que los atacantes se centran en engañar a los usuarios para infectar sus equipos», señala esta analista en ciberseguridad de CounterCraft.

Lo primero que se nos viene a la cabeza para prevenir estos ataques en nuestro ordenador es utilizar un buen antivirus –siempre actualizado- como única solución para todos los males. ¿Basta con ello? En absoluto. «Puede ayudar a frenar ciertos ataques, pero no es suficiente, ya que debemos combinarlos con otras herramientas, como pueden ser por ejemplo los cortafuegos», apunta.

Otro error es pensar que la seguridad es ‘obligación’ exclusiva de un determinado soporte tecnológico. Por ejemplo, ¿por qué a diario nos preocupamos de tener actualizado nuestro ordenador a la vez que descuidamos la seguridad de nuestros dispositivos móviles? ¿Es más seguro iOS que Windows? «Todos los sistemas operativos son vulnerables. Cuando se dice que unos son más o menos seguros que otros se debe a que el número de usuarios de ese sistema operativo es mayor y, por tanto, los cibercriminales ganan más desarrollando malware para el que más usuarios tenga y, por consiguiente, consiga infectar». De ahí que Marta de la Cruz recomiende «asegurar tanto nuestros dispositivos móviles como nuestros ordenadores. Almacenamos gran cantidad de información sensible en ellos (por ejemplo, la localización) y por eso la mejor prevención es siempre utilizar markets oficiales».

También en SmartTV y routers...

Pero, ¿hay que tener en cuenta sólo gadgets tan omnipresentes como el smartphone, la tablet o el portátil? En absoluto. Como si del argumento de una película de ficción se tratara dispositivos tan insospechados como el televisor o el router nos pueden dar más de un quebradero de cabeza si no tomamos las medidas adecuadas.

A día de hoy, la mayoría de los televisores de última generación cuentan con su propio sistema de Smart TV, lo que nos permite acceder cómodamente a Internet y, por ende, a servicios como Netflix, HBO o Youtube. Eso sí, la conectividad misma nos puede generar también un problema de seguridad importante. «Los ataques a las Smart TV son especialmente peligrosos dado que tenemos (en según qué modelos) una cámara y un micrófono conectados a Internet en nuestro salón- explica Marta de la Cruz-. Si consiguen infectarnos, pueden ver y oír todo lo que ocurre en nuestra casa. Por ello, una vez más, la mejor forma de protegernos es mantener siempre actualizados los dispositivos y desconectarlos de Internet cuando no los estemos usando», explica.

Y ojo con el router. ¿También? Sí, también. Pero, ¿realmente se puede infectar? «Sí, existe gran cantidad de malware dirigido a routers. El ataque más típico es cambiar la configuración DNS (lo que permite traducir el dominio “www.google.es” a la dirección IP “8.8.8.8”) para redirigirnos a páginas falsas cuando queremos acceder a una página legítima», explica la analista en ciberseguridad de CounterCraft.

En esta tesitura, hay una pregunta obligada: ¿son seguros los routers que nos ofrecen las compañías de telecomunicaciones? «La seguridad 100% no existe. Independientemente de la compañía, debemos mantener actualizados los routers para evitar infecciones. Tener al día el software de los dispositivos es muy importante», explica. Eso sí, está en nuestra mano mejorar la seguridad. ¿De qué forma? «Siempre debemos cambiar la contraseña por defecto tanto la de acceso al router como la de la red inalámbrica. Y también es recomendable cambiar el SSID (el nombre de la red) y el sistema de cifrado a WPA2 (en un futuro cercano WPA3)». Ya se sabe, hombre prevenido…