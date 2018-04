Estos son los móviles más nocivos para la salud Xiaomi. / Archivo INTERNET La Oficina Federal Alemana para la protección contra la Radiación ha elaborado una lista para conocer los smartphones con más radiación INNOVA+ Madrid Martes, 3 abril 2018, 18:23

Las autoridades alemanas han puesto nota a la radiación que emiten los principales marcas de smartphone. Un informe realizado por la Oficina Federal Alemana para la Protección contra la Radiación ha situado al Xiaomi Mi A1 como el teléfono con mayor índice de radiación del mercado, seguido de cerca por el One PLus 5T y el Huawei Mate 9. En el otro lado de la tabla, el móvil con menor índice radiactivo es el Sony Xperia M5.

La base de la investigación es el estudio de dispositivos no-ionizantes, emisiones de baja frecuencia (entre 100 kHz y 100 GHz) que no tienen un potencial nocivo alto.

La tasa SAR hace referencia a la absorción de la radiación por tejido vivo, a su absorción por parte del cuerpo humano en su máxima potencia. A este respecto, al Unión Europea (UE) ha establecido un límite de 2 vatios por kilogramo.

El estudio la Oficina alemana, cuyos datos recoge Statista, establece que los móviles con menor índice radiactivo son el Sony Xperia M5, con una tasa de absorción específica de 0,14 vatios por kilogramo el que menos radiación no ionizante posee, seguido de cerca por el Samsung Galaxy Note 8, con una tasa de absorción específica de 0,17 vatios por kilogramo.

Samsung coloca seis de sus últimos modelos entre los menos lesivos para la salud como es el caso del Samsung Galaxy Note 8, S6 Edge +, S8 +, S7 Edge, A5 y el Galaxy S8. Google le sigue de cerca con Google Pixel y Pixel XL. Otras compañías que aparecen en la lista son Sony, ZTE, NOkia, LG y Motorola.

En el lado opuesto del ranking, los terminales de fabricación china copan gran parte de las primeras posiciones estableciéndose como los más radiactivos del mercado -aunque siempre por debajo de lo establecido por la UE-, entre los que destacan el Xiaomi Mi A1 con 1,75 vatios por kilogramo y el One Plus 5T con 1,68 vatios por kilogramo.

En este sentido, la compañía que sale peor parada es Huawei, que posee seis de los dieciséis terminales más nocivos del mercado, con modelos como Huawei Mate 9, P9 Plus, GX8, P9, Nova Plus, P9 Lite. Apple le sigue de cerca copando tres de esos puestos con el iPhone 7, 8 y 7 Plus.