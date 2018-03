Internauta precavido, doblemente protegido (y te evitarás más de un disgusto)

Phishing, planking, ransomware ('secuestra' el ordenador), adware (software que muestra contantemente anuncios), spyware (recopila información), gusanos, troyanos de todo tipo... En los últimos años, Internet se ha llenado de unos 'invitados' tan indeseados como dañinos: los ciberataques. No, no hay motivos para un alarmismo exagerado ni para un catastrofismo desbocado, pero lo cierto es que la falta de prudencia nos puede dar más de un disgusto si no tomamos unas precauciones básicas.

Partiendo de la base de que no es posible alcanzar un 100% de seguridad, Igor Unanue, director técnico de la empresa de ciberseguridad s21sec, nos ofrece algunos consejos a llevar a cabo en el ámbito doméstico.

1

Prudencia

No abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos, no navegar por páginas web de dudosa legalidad, no copiar nuestras contraseñas bancarias en un bloc de notas en el escritorio de nuestro portátil... con un mínimo de precaución evitaremos perder toda nuestra información, experimentar lentitud en la navegación o sufrir ataques que dejen nuestra cuenta bancaria con algún cero menos. Además, «es importante seguir unos buenos hábitos a la hora de navegar por Internet. Cuando vamos de compras en la vida real, no entramos en cualquier tienda: previamente nos hemos fijado en qué calle está, quién nos recibe, etc. Y aunque queramos encontrar chollos (hay pocos pero no tantos), que sea en sitios seguros, conocidos y de los que podamos comprobar su fiabilidad», afirma Igor Unanue.

2

Actualizar el software

Es imprescindible mantener nuestro sistema actualizado, tanto en lo que respecta al sistema operativo del propio ordenador como a los diversos programas y aplicaciones que están instaladas. «Al igual que sucede en los móviles, contar con la última versión nos ofrecerá una mayor seguridad», asegura.

3

Sistemas de seguridad

Además de un software actualizado, también es necesario algún sistema de seguridad automático en nuestro ordenador. Para Igor Unanue, «nunca será seguro al 100% pero un antivirus y un programa antimalware nos ayudarán a mantener el ordenador limpio de amenazas». Por supuesto, también conviene tener actualizados estos programas con el fin de que puedan incorporar protección ante las últimas amenazas detectadas.

4

Copias de seguridad

Para muchos pasan muy desapercibidas en el día a día, pero lo cierto es que siempre nos acordamos (y arrepentimos cuando no las hemos hecho) de ello cuando nuestro disco duro opta por no querer arrancar o accidentalmente eliminamos información de nuestro ordenador. Son las siempre recomendables copias de seguridad, «un hábito importantísimo. Hoy en día hay multitud de sistemas automáticos en la nube que nos lo permiten. Nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento -incluso sin ataques de por medio-, de ahí que sea importante contar con una copia de seguridad», explica el director técnico de la empresa de ciberseguridad s21sec.

5

Contraseñas seguras

A menudo son un auténtico quebradero de cabeza a la hora de navegar por Internet, pero se trata de un sistema que nos garantiza una alta seguridad en servicios como el correo electrónico, redes sociales o la banca online. «A veces no tenemos la costumbre de trabajarlas correctamente. Se nos olvidan, no nos preocupamos de ponerlas difíciles para no olvidarlas después… y cada vez tenemos más. Eso sí, muchos sitios web permiten la autenticación a través de las cuentas de Google y Facebook, algo recomendable siempre que las protejamos bien. De ahí que hayan puesto un doble factor de autenticación, ya que serán mucho más seguros», concreta Igor Unanue.

Casi todos los sistemas avanzados tienen ya doble factor. En muchos casos los ataques están dirigidos a obtener información del correo electrónico, del que obtienen información sobre nosotros. «Así, cuando nos quieran engañar, lo harán mucho mejor. De ahí que sea importante proteger las contraseñas de correo electrónico y Facebook, porque son las que usamos habitualmente para otras aplicaciones. También está la opción de utilizar contenedores para guardar contraseñas de forma segura para que no sean borradas», explica.