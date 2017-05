¿Cómo funciona una agencia de youtubers?

Los videojuegos son un negocio super rentable. Hasta ahí, sin novedad... pero la hay. La última, sacarle rentabilidad a las 'maquinitas' con el super chat, esto es, comentarios pagados en internet. Entrevistaron una vez en 'Comando actualidad' (TVE) a un adolescente que se ganaba la vida jugando a videojuegos online. Vivía literalmente encerrado en su habitación y su madre le llevaba un plato de lentejas que se acababa quedando frío. En su casa les parecía a todos muy normal, y rentable, pero desde fuera parecía todo un marciano.

El negocio de los videojuegos en YouTube es millonario y los jugadores se embolsan varios miles de euros al mes. La suma acaba de engordarse con el super chat, que consiste en cobrar a los internautas por colocar un comentario el primero de la lista. El chat durante una partida de videojuegos es gratis y puede participar cualquiera, pero si pagas al youtuber 100 euros coloca tu mensaje arriba del todo durante una hora, por 200 euros el comentario se queda en esa privilegiada posición tres horas y así progresivamente hasta 500, el tope máximo establecido en esta reciente y novedosa opción de negocio. ¿Y quién va a pagar por tener un comentario ahí? Pues cualquiera que quiera vender algo al público potencial que está viendo la partida de videojuegos, que son muchos, hasta un millón de personas o más.

24,2 millones de seguidores tiene 'El Rubius', el youtuber más seguido de España

Rafa Bernabeú (Alicante, 50 años) tiene a varios de esos fanáticos de los videojuegos en su 'agencia de youtubers'. La montó hace dos años, cuando el cierre de Canal Nou le dejó en la calle después de muchos años trabajando como cámara de televisión. Le echó una mano el 'cara anchoa', aquel youtuber que hacía bromas por la calle y que acabó recibiendo un sopapo. «Ví que en Estados Unidos empezaban a funcionar las plataformas de 'influencers', un terreno que en España estaba por explotar», cuenta.

Así que probó y montó 'BranTube', una web que pone en contacto a empresas con youtubers. «Muchas firmas quieren hacer publicidad en internet o vídeos corporativos para difundir online pero no tienen la capacidad de hacerlo, no saben, no tienen herramientas o una idea original. Yo les pongo en contacto con estos profesionales de YouTube y les cobro el 10% del precio que acuerden».

Los youtubers hacen vídeos o propaganda de un producto desde 50 euros, y de ahí para arriba no hay techo

La plataforma tiene ya registradas 900 empresas y 1.900 youtubers, demanda y oferta. «Acepto youtubers que tengan un mínimo de mil seguidores, pero algunos tienen más de dos millones». En este sentido, es fácil medir la repercusión ya que si una empresa contrata a uno de esos influencers con tanto predicamento para que haga una mención de su producto se asegura de que esa publicidad la van a ver practicamente todos sus seguidores.

Los youtubers hacen vídeos o propaganda de un producto desde 50 euros, y de ahí para arriba no hay techo. «Una compañía pagó 2.000 euros por una promoción de su reloj a un youtuber que tenía 30.000 seguidores. Los youtubers pujan para hacerse con el trabajo que demanda esa empresa y en este caso concreto del reloj pujaron unos quince o veinte. Cada uno ofrece su precio y al final la empresa elige. Esa vez optó por un chico que hacía vídeos de tecnología, nada que ver con los relojes, sobre todo se dedicaba a dar consejos de qué cámara de fotos era mejor, tipos de objetivos, etc. Habló del reloj, lo enseñó a la cámara...». Además del dinero que abonan las empresas, Google también paga a los youtubers más exitosos. «Igual 300 euros o 400 o 500 si el vídeo del youtuber ha alcanzado muchas visitas».

No todos los vídeos se hacen virales ni mucho menos, pero más de uno se ha sorprendido con la repercusión... Empezando por el propio Bernabeú. «Tengo un canal que se llama 'Hilo musical' y un día publiqué un vídeo sobre música para relajar al gato. Lo hice por probar y ya tiene más de 355.000 visualizaciones. La gente que deja comentarios del tipo: 'Mi gato se durmió en tres minutos'».

Los jugadores de videojuegos

De los vídeos de gatos siempre se ha dicho que son muy agradecidos, aunque en la cabeza del top figuran «los jugadores de videojuegos, que así empezó 'El Rubius' y hoy es el más exitoso de España con 22 millones de suscriptores, las chicas que comentan cosas de maquillaje y los 'booktubers', gente que hace crítica de libros por YouTube y que están teniendo mucha repercusión últimamente».

Aunque el grueso de los youtubers de la agencia de Bernabéu son chavales jóvenes, también hay gente mayor y algunas familias. Como la que hizo un vídeo para una empresa de juguetes. «Esta familia tenía 449.907 seguidores y grabó una promoción en la que enseñaban a la gente a jugar a los juegos que les envió una juguetera. Cobraron 400 euros por este trabajo». Y 40 Rafa Bernabéu por la gestión de intermediación.

No parece precisamente mal negocio este de los juguetes, y Bernabeú conoció de primera mano el caso de una mujer de Alicante que se había quedado en paro y empezó a grabar vídeos a su hija de 5 años jugando. «Alcanzó el medio millón de seguidores y se dijo que ganaba incluso 5.000 euros al mes». Un negocio nada virtual.