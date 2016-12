Estados Unidos revisa las redes sociales antes de entrar al país

Bueno, en realidad ya se hacia antes, otra cosa es que no fuera publico.



Este es un ejemplo mas de por que uno no debe publicar practicamente ninguna foto, ni comentario, ni nada en redes sociales.



O sea, para cuando quieras entrar en EEUU, van a saber todas tus conversaciones del Whatsapp, van a analizar cada una de tus fotos en redes sociales, etc.



Lo tragico es que en realidad no se vulnera ningun derecho humano, porque la mayoria de los humanos cualquier toda su vida en las redes soaciales sin usar las neuronas sobre las consecuencias que eso puede tener.