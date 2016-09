Los 'youtubers', en pie de guerra contra la nueva normativa de Youtube

Nada de chistes con referencias sexuales, cero violencia y prohibición de usar un lenguaje inapropiado u obsceno son algunos de los nuevos términos de uso de Youtube y que a gran parte de los usuarios que ganan dinero en la plataforma no les han gustado.

Los vídeos que no cumplan las reglas no serán dados de baja, pero no generarán ganancias a los autores. Una medida que haría que muchos de los principales 'youtubers' de todo el mundo dejasen de ganar dinero con sus vídeos. Éstos no han tardado en manifestar su desacuerdo ante las reglas.

Uno de los más activos contra Youtube ha sido El Rubius. El 'youtuber' español ha subido a la plataforma de Google un vídeo parodiando las nuevas reglas establecidas por la compañía y anuncia "incumplirlas todas".

"Tranquilos, Rubius nunca dejará de subir vídeos aunque no pueda ganar dinero con ello porque a Rubius le encanta hacer vídeos", explica el joven.

Sin embargo, Youtube desmiente los cambios en la normativa ante las denuncias de sus usuarios más famosos. "Nuestra política para desmonetizar vídeos no ha cambiado. Hemos mejorado las notificaciones y el proceso de apelación para asegurar una mejor comunicación", ha explicado un portavoz de Google, según recoge BBC.