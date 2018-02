Samsung consigue todo el protagonismo del MWC con su Galaxy S9

Sin sorpresas. Samsung ha conseguido acaparar toda la atención en la primera jornada del Mobile World Congress (MWC) que se celebra estos días en Barcelona. Todo de su parte: un buen producto digno merecedor de este protagonismo pero también impulsado por las novedades lanzadas por sus mayores competidores, mucho más descafeinadas que en otras ocasiones. A continuación, un análisis de las presentaciones que han tenido lugar este domingo en Barcelona:

SAMSUNG Galaxy S9 y S9+, la joya de la corona

El año pasado se tomaron 1,2 billones de fotos con el móvil en todo el mundo y se compartieron 5.000 millones de emojis al día. Con esa premisa, Samsung ha presentado su nueva apuesta de 2018 con los ojos puestos en la cámara y la nueva forma que tienen sus usuarios de comunicarse. Así, el nuevo Galaxy S9 no se diferencia excesivamente a nivel de diseño de su predecesor S8. Continúa con ese estilo tan característico y cuidado de la firma surcoreana con pantalla infinita hasta por los laterales redondeados y una trasera con sensor para la huella (en esta ocasión en una mejor posición), aunque también incluye reconocimiento de iris para desbloquearlo. Su precio: 849 euros para el S9 y 949 euros para el S9+.

A nivel de fotografía sorprende que la versión Plus incluye la doble cámara, como ya es habitual en los modelos de alta gama, pero no es así en el S9. Eso sí, trae un sensor con doble apertura (f/2,4 y f/1,5, la mayor del mercado) que se ajusta dependiendo de la luz ambiente consiguiendo sacar fotos luminosas hasta en entornos totalmente a oscuras sin necesidad de flash. “Un 28% más luminoso que el Galaxy S8”, han asegurado en Samsung durante la presentación. En el caso del S9 Plus incluye una doble cámara, una de 12 MP con doble apertura y otra telefoto de 12 MP. En ambos casos, la frontal es de 8 MP con apertura f/1,7.

Una de las curiosidades es la llegada de los emoticonos animados. Al estilo de los animojis del iPhone X, el usuario puede hacerse un selfi y el teléfono crea un muñeco animado parecido a él que puede personalizar con ropa, peinados, complementos y un largo etcétera. Este AR Emoji (que así se llama) representa 18 expresiones diferentes que se pueden enviar a amigos aunque tengan otro modelo de móvil ya que se envían como si fueran un gif.

Pantallas de 5,8 pulgadas para el S9 y 6,2 pulgadas para el Plus, ambas con paneles OLED curvos en sus laterales. En España se comercializarán en tres colores: negro, azul claro y un violeta sorprendentemente bonito. Contará con altavoces frontales con certificación de AKG con Dolby Atmos. A nivel de rendimiento y capacidad, el S9 cuenta con 4 GB de RAM y versiones de 64, 128 y 256 GB de memoria, aunque ampliable hasta los 400 GB con tarjeta SD, la mayor hasta ahora. La versión Plus solo cambia en el rendimiento llegando a los 6 GB de RAM. Batería de sobra para ambos, 3.000 mAh para S9 y 3.500 mAh para el S9 Plus.

HUAWEI MateBook XPro, portátil sin marcos

La líder china en ventas de smartphones ha traído un nuevo portátil, el Huawei MateBook X Pro, el primer ordenador de la marca con pantalla táctil FullView. Un diseño extrafino con tan solo 4,9 milímetros de grosor y “un aprovechamiento del frontal del 91%”, señala Richard Yu, CEO de la Unidad de Consumo de Huawei, y con el que espera plantar cara a Apple y su gama Macbook, pero llega con un precio alto. La versión más económica será de 1.499 euros, mientras que apara los más desahogados económicamente podrán optar por los 1.899 euros de la versión más avanzada.

Los ingenieros de la marca china han apostado por “una experiencia multitáctil” y una batería que promete “hasta 12 horas de reproducción de vídeo”. La sorpresa de la tarde ha llegado a la hora de mostrar la webcam. La ausencia de marco con el aprovechamiento total de la pantalla ha permitido a Huawei esconder la pequeña cámara que está escondida entre las techas, que se activará solo cuando sea necesaria.

El nuevo MateBook X Pro de Huawei presume de “tener el mayor touchpad en un portátil de 14 pulgadas”, señala Yu. Además llegará al mercado con el “primer traductor instantáneo en un portátil”. El gigante de los sistemas operativos ha trabajado codo con codo con la china para dar un impulso a su asstente virtual Cortana y este nuevo traductor instantáneo.

El nuevo MateBook Pro X llegará en el segundo trimestre de este año a las tiendas españolas y con un precio no apto para todos los bolsillos.

Primer módem 5G

Huawei ha sacado pecho con su trabajo “de más de una década en el 5G” para presentar el primer módem comercial 5G, el Huawei Balong 5G01. Este dispositivo, que aún queda tiempo para que funcione en España, llega con un chipset 3GPP 5G con velocidad de conexión de hasta 2,3 Gbps. La tercera marca mundial de smartphones también ha presentado su primer CPE 3GPP con soporte para conexiones duales 4G y 5G.

Este mes de febrero, Huawei junto con Vodafone realizaron la primera llamada 5G en nuestro país, aunque precisamente la compañía china se ha quedado fuera del primer piloto 5G en España comandado por Telefónica.

Tablet MediaPad M5

La otra apuesta para este MWC 2018 es la tablet MediaPad M5, un modelo con dos diagonales de pantalla (10,8 y /8,4 pulgadas) con una resolución de 2.560x1.600 con un sistema para “proteger la vista”, destaca Yu en la presentación de las nuevas tablets de la compañía china. Rápida carga en 1.9 horas. “Una tablet ideal para el gaming”, ha presumido Huawei en la presentación, y que aguanta hasta 56 horas de uso.

La nueva MediaPad M5 llega con un lápiz inteligente para trabajar con la pantalla y además un nuevo pc-mode, que con tan solo dos segundos se convierte en un portátil. Al igual que sus hermanos portátiles, las nuevas tablets de Huawei llegarán a partir de marzo con un precio entre los 349 y 499 euros, mientras que la versión Pro alcanzará los 599 euros.

NOKIA 8110 y 8 Sirocco, renovando la tradición

En la edición del año pasado Nokia resurgió de sus cenizas bajo el paraguas de HMD y captó la atención de los asistentes a la feria con el rediseño del icónico 3310. En esta edición quiere repetir la estrategia con el 8110, el famoso modelo de Nokia con tapa, solo que tantos años después lo lanzan con un diseño renovado y 4G. Estará en el mercado a partir de mayo por 79 euros, un precio muy atractivo para aquellos que no necesiten todas las especificaciones de los smartphones actuales pero que quieran conectarse a internet con un móvil básico. Punto a favor: como no podía ser de otra manera, incluye el archiconocido juego de la serpiente (Snake).

También han presentado este domingo en Barcelona el Nokia 1, un móvil muy resistente con carcasas intercambiables, 1GB RAM y 8GB de memoria que estará disponible en abril por 85 euros. También el Nokia 6 con un diseño de metal, sensor de huella en la parte trasera y carga rápida. Tendrá un precio de 279 euros. La firma lanza también el Nokia 7 Plus con cuerpo de cerámica, doble cámara, sensor de huella trasero y 4 GB de RAM por 399 euros a partir de abril.

Por si todo esto era poco, Nokia ha presentado también su alta gama: el modelo 8 Sirocco, que incluye 6 GB de RAM y 128 GB de memoria. Tiene un diseño que recuerda a Samsung por los bordes redondeados. Tiene doble cámara trasera y estará en las tiendas a partir de abril por 749 euros.

LG V30S, Inteligencia Artificial

La surcoreana LG quiso dar un golpe en la mesa el pasado mes de diciembre con el lanzamiento del V30. Y lo hizo. Y aunque en el MWC muchos esperaban la presentación del LG G7, la firma ha decidido esperar y ponerse las pilas en cuanto a Inteligencia Artificial en su modelo estrella. Así nace LG V30S ThinQ, que integra una tecnología IA “estrechamente alineadas con las necesidades de los consumidores de hoy”, han asegurado. Sobre todo, este cambio se refleja en la cámara del nuevo móvil.

Así, analiza los objetos que se van a fotografiar y recomienda el modo de disparo óptimo entre ocho categorías: retrato, comida, mascota, paisaje, ciudad, flor, amanecer y atardecer. Cada modo mejora las características del sujeto teniendo en cuenta factores como el ángulo de visión, el color, las reflexiones, la iluminación y el nivel de saturación.

Las características técnicas mejoran e incluye 6 GB de RAM, 128 GB de memoria (256 GB en la versión LG V30S+) ampliable hasta 2 TB mediante microSD. Pantalla de 6 pulgadas QuadHD OLED FullVision. La cámara dual incluye una de 16 MP con apertura de f/1,6 y otra de 13MP con apertura de f/1,9. La frontal es de 5MP y f/ 2,2. La batería es de 3.300 mAh.