BQ vuelve a la parrilla con la serie Aquaris V Los nuevos BQ Aquaris V y V Plus. / RC La tecnológica española también renueva su gama de entrada con Aquaris U2 y U2 Lite, teléfonos que apuestan por la gran autonomía por 180 y 160 euros EDURNE MARTÍNEZ Madrid Martes, 19 septiembre 2017, 12:55

La tecnológica española BQ no para. Su nuevo lema 'Dont Stop' es toda una declaración de intenciones. Y es que a pesar de la feroz competencia a la que se enfrenta la compañía con gigantes como Samsung o Huawei con modelos que también abarcan su sector de precios, BQ sigue presentando terminales de gama media con muchas características de alta, pero a precios muy competitivos.

Es el caso de la nueva serie Aquaris V que ha presentado este martes en Madrid. La compañía lanza dos modelos: V y V Plus, con los que busca “dirigirse al público joven” apostando por especificaciones clave como “la autonomía, la cámara y la experiencia multimedia”, ha explicado Rodrigo del Prado, director general adjunto de BQ, durante la presentación.

En cuanto a la cámara, el sensor Sony IMX386 de 12 megapíxeles y apertura de f/2.0 es capaz de captar más luz, “reduciendo el tiempo de captura y obteniendo mejores contrastes y contraluces”, aseguran desde la empresa. Incluye tecnología de enfoque ultrarrápido PDAF y función HDR/HDR+. Su cámara delantera de 8 MP integra flash frontal para selfies nocturnos, modo belleza y HDR.

La versión V cuenta con una pantalla de 5,2 pulgadas HD (5,5'' FHD el Plus) con cristal curvo, brillo de 520 nits (570 Plus) y cristal japonés NEG Dinorex ultrarresistente. Ambos montan el procesador Qualcomm Snapdragon 435 Octa Core que junto a la batería de 3.100 mAh (3.400 versión Plus), consiguen la autonomía que siempre ha caracterizado a los móviles BQ.

BQ Aquaris V Plus.

“Los usuarios de entre 16 y 24 años son los que hacen un uso más intensivo de sus móviles y los que más aprovechan su potencial. Con la nueva gama Aquaris V, nos acercamos a ese público a través de dispositivos con las especificaciones fundamentales para ellos y un diseño muy atractivo que potencia el metal“, ha destacado Del Prado.

Además, sensor de huella, tecnología NFC y amplificador inteligente de audio TFA9896 de NXP. Estará disponible a partir de octubre en las configuraciones 16 GB de memoria y 2 GB de RAM; y 32 GB memoria y 3 GB RAM desde 199,90 euros. Por su parte, Aquaris V Plus llega a las tiendas en noviembre en las configuraciones de 32GB + 3GB y 64 GB + 4GB desde 249,90 euros. Todos se ofrecen en color negro y dorado (Deep Black y Mist Gold).

Aquaris U2 y U2 Lite

Uno de los teléfonos más vendidos de la historia de BQ fueron los Aquaris U, unos terminales que se caracterizaban por la gran autonomía y buenas prestaciones a precio muy competitivo. Ahora BQ vuelve a apostar por esta linea y lanza Aquaris U2 y Aquaris U2 Lite, ambos con un diseño con marcos reducidos y pantalla de 5,2'' con protección Dinorex que evita arañazos y aguanta más golpes. Todo un todoterreno.

En su rango de precio, ofrecen una de las mejores autonomías con una batería de 3.100 mAh y carga rápida. Procesador Qualcomm Snapdragon 435 y 425 respectivamente, además de 16 GB de memoria interna y 2 GB de RAM. Las cámaras del U2 son de 13 MP (trasera) y 5 MP (delantera), mientras que el U2 Lite cuenta con 8 MP (trasera) y 5 MP (delantera).

Estarán disponibles en color negro y dorado (Carbon Black y Sand Gold). En octubre llegará el Aquaris U2 por 179,90 euros y en noviembre el Aquaris U2 Lite por 159,90 euros.