Auriculares: subidos a la ola del Bluetooth (y II) Están de moda, son muy cómodos, manejables... pero también cuentan con algún punto negativo a tener en cuenta IÑIGO GALPARSORO Lunes, 15 enero 2018, 18:21

El ámbito del audio no es ajeno a las últimas tendencias tecnológicas, donde entre otros avances destaca el de una conectividad inalámbrica que está acabando con el ‘reinado’ de los cables, siempre prácticos pero cada vez menos estéticos. Los auriculares no han perdido la ocasión de subirse al vagón wireless pero... ¿se trata de una moda pasajera? ¿Qué beneficios conllevan en el día a día? ¿A costa de qué?

«La principal ventaja de usar auriculares Bluetooth radica en la ausencia de cables y en su compatibilidad con numerosos dispositivos - explica Diego Martínez, responsable de Producto Técnico en FNAC Donostia. Eso sí, los de cable ganan en calidad de sonido, ya que la tecnología Bluetooth comprime el sonido y pierde en claridad y riqueza en matices». Un caso significativo es el de los smartphones, cuyos terminales de gama alta han comenzado a suprimir ese popular puerto jack 3,5 mm. Todo, en beneficio de una conectividad Bluetooth que ya está en su versión 5.0.

Con todo, a nadie se le escapa la que es una de las grandes virtudes (si no la más importante) que ofrece el uso y disfrute de unos auriculares Bluetooth: la comodidad. Y es que no hay nada como poder levantarnos del sillón en un momento determinado sin vernos obligados a detener la reproducción de una película, o poder hacer running escuchando la música de nuestro móvil sin el incordio de los cables. Eso sí, por mucho auricular wireless que sean, también tienen sus límites, tanto en términos de distancia como autonomía. En función de la clase de los auriculares, la distancia respecto al emisor (por ejemplo, el móvil) variará bastante (los de clase 1 pueden alcanzar hasta los 100 m en terreno abierto, mientras que otros apenas llegan a unos pocos metros), mientras que la autonomía media ronda las 15-20 horas aproximadamente.

La incorporación de la tecnología Bluetooth a nuestros auriculares también conllevará un aumento de precio significativo. Estableciendo una equivalencia a modo de comparativa para hacernos una idea de la principal diferencia en cuanto a calidad «para obtener la misma calidad de sonido en unos auriculares inalámbricos respecto a unos con cable, debemos gastarnos aproximadamente el doble», explica el responsable de Producto Técnico en FNAC Donostia.

Con todo, ¿merece la pena invertir en unos auriculares Bluetooth? Dependerá del uso que les vayamos a dar. Para Diego Martínez, sus puntos fuertes son la movilidad, la adaptación a un estilo de vida cada vez más nómada, la ausencia del cable,... Siendo esto así, están especialmente indicados para aquellas personas que, sin buscar una gran calidad de sonido, quieran utilizarlos en el transporte público, para oír podcasts, Spotify, etc. En definitiva, para un usuario casual. Si eres más exigente con el sonido, seguramente, te decantarás por unos con cable o elegirás unos auriculares Bluetooth de alta calidad como los Bose QC35 o los Sony MDX1000.