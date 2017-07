Así es el primer móvil que funciona sin batería El prototipo desarrollado en Estados Unidos. / University of Washington Gadgets El dispositivo recolecta los pocos microwatios que necesita para funcionar de las señales de radio o incluso de la luz ambiente E. MARTÍNEZ Madrid Viernes, 7 julio 2017, 16:33

La batería es la parte del móvil que más disgustos suele dar. Su poca duración para el gran uso que solemos hacer de nuestros 'smartphones' supone que muchas personas vayan cargados con una batería externa que enchufar a su dispositivo en los momentos más problemáticos.

Por eso, el nuevo desarrollo de un equipo de investigadores de la Universidad de Washington puede ser toda una revolución para el sector de la telefonía móvil. Se trata de un móvil sin batería que recolecta los pocos microwatios de potencia que necesita de las señales de radio o incluso de la luz ambiente.

Los investigadores han demostrado que su dispositivo funciona corresctamente sin batería haciendo incluso llamadas por Skype. El prototipo está fabricado de componentes disponibles en el mercado y puede recibir y enviar voz.

El desarrollo, publicado en la revista científica 'Proceedings of the Association for Computing Machinery on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies' da lugar al primer dispositivo que consume "casi cero energía", según afirma en un comunicado el coautor del estudio, Shyam Gollakota, profesor asociado de la Escuela Paul G. Allen de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la UW.

Para transmitir voz, el teléfono utiliza vibraciones del micrófono del dispositivo para codificar patrones de voz en las señales reflejadas. Para recibir voz, convierte señales de radio codificadas en vibraciones de sonido que son capturadas por el altavoz del teléfono. En el prototipo de dispositivo, el usuario pulsa un botón para cambiar entre estos dos modos de 'transmisión' y 'escucha'.