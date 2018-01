Una app te permite saber qué decía ese mensaje borrado de Whatsapp Detecta las notificaciones de la app y alerta cuando un mensaje que no hemos leído ha sido eliminado C. B. Martes, 9 enero 2018, 09:07

A finales de 2017 Whatsapp introdujo la posibilidad de borrar mensajes en la aplicación. Aunque esta opción ya llevaba activada varios años, este pasado 2017 llegó una importante novedad: la posibilidad de que el otro usuario no pudiera ver el contenido de dichos mensajes. Es decir, que podemos enviar un mensaje y borrarlo, y si la otra persona todavía no lo ha leído, solo podrá acceder a un mensaje automático que reza: "Este mensaje ha sido eliminado".

Sin embargo, esto no quiere decir que los mensajes hayan desaparecido para siempre. Y como era de esperar, "hecha la ley, hecha la trampa", como se suele decir. Las aplicaciones que permiten acceder al contenido de mensajes borrados en Whatsapp no se han hecho esperar. Una de ellas es 'WhatsRemoved', una app que promete permitirnos acceder a los mensajes, incluso aunque la otra persona decida eliminarlos.

Cómo funciona

La aplicación utiliza los permisos de acceso a las notificaciones de nuestro teléfono para leer de forma pasiva nuestros mensajes de Whatsapp. De esta forma es capaz de detectar cuando un mensaje ha sido eliminado, advirtiéndonos y mostrándonos el contenido del mensaje original.

Es importante tener en cuenta que la app solo detecta las notificaciones y no el contenido de Whatsapp en sí, por lo que solo funcionará con aquellos mensajes eliminados que no hayamos leído. Es decir, que si una persona envía un mensaje y nosotros lo abrimos, y luego esta persona lo elimina, 'WhatsRemoved' no lo detectará.

Por el momento parece que solo está disponible para sistema operativo Android. Puedes descargar la aplicación en la tienda de apps de Google en el siguiente enlace.