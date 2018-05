El Samsung S9 Plus, un móvil sobresaliente... pero no perfecto El móvil Samsung Galaxy S9 Plus. / SAMSUNG Enredando El flagship de la firma coreana mejora sus prestaciones para mantenerse como uno de los grandes referentes del mercado móvil IÑIGO GALPARSORO SAN SEBASTIÁN Martes, 8 mayo 2018, 18:42

Cuando en el ámbito móvil se habla de experiencia de usuario, uno tiende a ir más allá de los simples (y fríos) números que ofrece una ficha técnica. Es más, también se obvian rankings tan manidos como DxOMark (ofrece una puntuación de los móviles con mejor cámara fotográfica), Antutu, Geekbench o PC Mark (que miden, entre otros muchos aspectos, el rendimiento del procesador, la GPU o la batería). Al final, lo realmente importante, es el día a día, la respuesta que ofrece ese móvil en todo tipo de situaciones, la facilidad en su manejo, su adaptación a las necesidades del usuario... Y eso el Samsung S9 Plus lo cumple sobradamente.

No merece la pena entrar a valorar si este Samsung S9 Plus es el mejor terminal del momento porque, lo sea o no, se trata de un móvil que raya a gran altura en la mayoría de los apartados analizados. Es más, a pesar de tener el listón muy alto con el Samsung S8+, ofrece algunas mejoras (necesarias) que le convierten en una gran alternativa en la gama alta.

De primeras, el Samsung S9 Plus mantiene la línea de la reconvertida (o renombrada) familia Edge. Muy compacto (158.1 x 73.8 x 8.5 mm.) y con elegantes curvas en su diseño, el móvil resulta ligero y cómodo en el día a día. Además, corrige uno de los (inexplicables) fallos de diseño del S8+: la ubicación del lector de huellas. Y es que esta vez Samsung opta por situarlo bajo la doble cámara trasera, mucho más accesible a la mano. Eso sí, esta solución cada vez cobra menos importancia, habida cuenta de que ofrece otras alternativas (igual de cómodas) que funcionan muy bien, caso del reconocimiento de rostro e iris.

Mención aparte merece el apartado multimedia de este móvil, que sigue siendo muy destacable. Este Samsung S9 Plus monta un panel Super Amoled de 6,2 pulgadas y resolución 2.960 x 1.440 píxeles para una densidad de 570 ppp. ¿El resultado? Una gran pantalla. Los juegos más exigentes, cualquier tipo de contenido multimedia... todo se ve con una gran nitidez y unos colores que -si no aparecen tan saturados como en versiones anteriores- siguen siendo muy vivos y llamativos. Eso sí, si no eres un amante de las pantallas Amoled (con sus pros y contras), el terminal ofrece la opción de adaptar el tipo de pantalla a colores más suaves y naturales, funcionalidad ya habitual en muchos móviles.

Otro de los responsables en esta experiencia de usuario es el audio, a menudo uno de los grandes olvidados. Y es que el Samsung S9 Plus implementa dos altavoces estéreo con el sello de AKG y una tecnología Dolby Atmos que permite un sonido envolvente muy notable. Una mejora considerable para todos los amantes de la música y/o cine.

A nivel de rendimiento, el Samsung S9 Plus rinde a gran nivel, al igual que sucede en muchos de los flagship de la competencia. En Europa, el fabricante apuesta por un procesador propio, el Exynos 9810 de ocho núcleos, que alcanza una frecuencia de reloj de hasta 2.8 Ghz. Ello viene acompañado por 6 Gb. de RAM, especificaciones que aseguran una fluidez óptima en las situaciones muy exigentes o en la multitarea. Es más, a día de hoy sigue siendo un número 'excesivo' que muchos usuarios apenas van a agradecer (porque no van a alcanzar tal nivel de necesidad).

Ficha técnica del móvil Samsung S9 Plus Dimensiones y peso: 158.1 x 73.8 x 8.5 mm. 189 g. Pantalla: 6,2 pulgadas Super AMOLED (formato 18:9 con resolución 2.960 x 1.440) y densidad de 570 ppp. Procesador: Samsung Exynos 9810 a 2.8 GHz. Ram. 6 Gb. Almacenamiento: 64/128/256 Gb. (ampliables con tarjeta microSD) Batería: 3.500 mAh Conectividad: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, etc. Cámaras: Doble cámara trasera (12 mpx) con apertura variable en la principal y telefoto la secundaria. Cámara frontal de 8 mpx Precio: a partir de 750 euros

A nivel de batería, este Samsung S9 Plus cuenta con 3.500 mAh de autonomía que dan para un día de uso cómodo pero que, siendo exigentes (y hay que serlo porque su precio obliga a ello) desentonan con el resto del conjunto. Porque, seamos sinceros, más allá de cargas rápidas o inalámbricas, con terminales de menores prestaciones uno se (mal)acostumbra a no tener que depender de un enchufe cada día y a poder exprimir el terminal al máximo durante horas. Y esta experiencia no debería igualarse (o superarse) en todo un referente como el flagship de la firma coreana.

Si hay un aspecto en el que Samsung siempre ha hecho hincapié en sus móviles ha sido en la fotografía. Y ello no iba a ser menos en este Samsung S9 Plus. Ante todo, la mayor novedad que incorpora este terminal es la apertura variable que ofrece el sensor de su cámara principal (f/1,5 o f/2,4), lo que permite ajustar la luz en función de las condiciones del entorno. ¿Mejora las fotografías? Sí, pero... ¿lo va a notar realmente un usuario medio? Apenas. Y es que este S9 Plus ya ofrece fotos de gran nitidez y equilibrio de color en situaciones de mucha luz. Además, sorprende (para bien) en esas situaciones más complicadas como son las nocturnas o en interiores. La grabación de vídeo también ofrece muchas garantías y su estabilizador óptico se agradece en todo tipo de situaciones. Eso sí, a los tan publicitados AR Emojis (emojis que surgen tras escanear nuestro rostro) aún les queda bastante margen de mejora: el parecido de la animación con la realidad dista aún bastante de ser razonable y no siempre detecta bien nuestros gestos.

La experiencia de usuario no entiende de rankings pero con una salvedad: cuando toca hablar del precio. No es algo nuevo, porque toda la competencia está al mismo nivel cuando saca al mercado sus flagships, pero sí merece la pena hacer hincapié en ello. Porque, más allá de las mejoras y prestaciones que incorpora este Samsung S9 Plus, los 750 euros que hay que invertir en él no están al alcance de cualquiera y se antojan excesivos para esos usuarios que hacen un uso básico del smartphone y, sobre todo, a aquellos a los que les gusta cambiar de terminal cada año.

Valoración del Samsung S9 Plus: 9,5

Lo mejor del móvil: La gran experiencia de usuario que ofrece. Su pantalla es sobresaliente y la mejora del audio se agradece mucho a la hora de escuchar música o ver una película. La cámara sigue rayando a un alto nivel, tanto en fotografía como en vídeo.

Lo peor: se echa en falta una mayor autonomía, más allá de la inclusión de la carga rápida y/o inalámbrica. Además, aunque en las últimas semanas ha experimentado un notable descenso, el precio sigue siendo prohibitivo para muchos usuarios.

El apunte: Bixby, el asistente personal de Samsung, ha mejorado pero detalles como que aún no hable español... comienzan a ser reseñables.

La pregunta indiscreta: ¿Merece la pena invertir cerca de 750 euros en este Samsung S9 Plus cuando en el mercado podemos encontrar terminales como el S8+, parecido en (altas) prestaciones, a poco más de 550 euros?