Móviles: el P Smart, una buena alternativa si no quieres gastarte más de 200 euros El P Smart, uno de los móviles más equilibrados de la gama media. / HUAWEI Este móvil no está en el top de ninguna clasificación (ni lo pretende), pero este Huawei P Smart se postula como una buena alternativa para cualquier usuario que busque un buen rendimiento, pantalla de 18:9 y hasta una doble cámara a un precio contenido IÑIGO GALPARSORO SAN SEBASTIÁN Jueves, 31 mayo 2018, 19:09

Si algo ha distinguido en los últimos años a Huawei ha sido su buen hacer en la saturada gama media. Buena muestra de ello es la gran aceptación (a nivel de ventas) que han tenido las versiones 'Lite' de sus respectivos móviles premium: los Huawei P8, P9 y P10. Este año, el fabricante chino continúa en la misma línea y vuelve a dejar su sello de identidad en el Huawei P Smart, un terminal muy equilibrado en el que apenas se echa nada en falta.

En un primer vistazo, llama la atención lo ligero que resulta este Huawei P Smart en el día a día. Con unas dimensiones contenidas (150.1 x 72 x 7.4 mm.), su manejo resulta muy cómodo. A ello también contribuye su reducido peso, de apenas 143 gramos, ideal para guardarlo en el bolsillo o manejarlo cómodamente con una sóla mano.

Lógicamente, ello viene condicionado por la pantalla que implementa, un panel de 5,7 pulgadas que, como no podía ser de otra forma, se apunta a la moda de los 18:9 en detrimento de los marcos laterales (aunque no del todo). La pantalla del móvil cuenta con la ya clásica resolución FullHD+ y ofrece una buena experiencia de usuario: notable contraste de color, buenos ángulos de visión y un nivel de brillo que resulta suficiente en cualquier circunstancia. Eso sí, cabe señalar que, a pesar de todas sus ventajas, las pantallas 18:9 siguen teniendo una asignatura pendiente: el de la adaptación de los contenidos. Y es que, por ejemplo, muchos de los vídeos que reproduzcamos los veremos con dos franjas negras en los laterales. Cuestión de tiempo.

Uno de los puntos más positivos de este Huawei P Smart es el de su rendimiento. Sin ser un procesador de última generación, el HiSilicon Kirin 659 a 2.36 GHz. ofrece al usuario una buena experiencia en todo tipo de tareas básicas, tales como navegar por Internet, reproducir vídeos o disfrutar con todo tipo de juegos (aunque no siempre a la máxima resolución). Todo va fluido, muy fluido, y eso a pesar de sus 3 Gb. de Ram, memoria más que suficiente en la actualidad pero que en ocasiones puntuales, con varias aplicaciones abiertas a la vez, puede resultar un poco justa.

Ficha técnica Dimensiones y peso: 150.1 x 72 x 7.4 mm. 143 g. Pantalla: 5.7 pulgadas IPS Full HD+ (formato 18:9 con resolución 2.160 x 1.080) y densidad de 427 ppp. Procesador: HiSilicon Kirin 659 a 2.36 GHz. Ram. 3 Gb. Almacenamiento: 32 Gb. (ampliables con tarjeta microSD) Batería: 3.000 mAh Conectividad: WiFi 802,11 b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, etc. Cámaras: Doble cámara trasera (13 mpx la principal y 2 mpx la secundaria) y 8 mpx la frontal Precio: a partir de 200 euros

A nivel fotográfico, el Huawei P Smart se apunta a la moda de la doble cámara, como no podía ser de otra forma. En su parte trasera, el terminal incorpora una doble cámara de 13 mpx y 2 mpx que nos permite obtener notables fotografías en buenas condiciones de luz (además del ya clásico efecto 'bokeh'). Eso sí, la cámara flojea en tomas nocturnas, aspecto que no sorprende teniendo en cuenta que es algo más que habitual en terminales de esta gama.

Huawei mantiene una batería de 3.000 mAh, una autonomía solvente que da sobradamente para un día entero aunque, en situaciones muy exigentes, puede resultar un tanto limitada. Eso sí, hay detalles que convierten a este Huawei P Smart en una alternativa muy funcional. Por un lado incorpora la última versión de su sistema operativo (Android 8.0 Oreo), una asignatura aún pendiente para muchos terminales top del mercado. Además, cuenta con chip NFC, radio FM y su última versión de su capa de personalización EMUI, todo un extra para algunos (y no tanto para los amantes de Android stock). En definitiva, un terminal muy completo que, si bien no es el mejor en nada, es una alternativa recomendable para aquellos usuarios que no sean demasiado exigentes.

Valoración: 8,5

Lo mejor: La gran relación calidad-precio que ofrece el Huawei P Smart en todos los apartados. La implementación de Oreo (Android 8.0) y añadidos como el NFC o la radio FM le dan un plus.

Lo peor: la cámara principal es mejorable en condiciones de poca luz. Se echa de menos una mayor autonomía, sobre todo en comparación a otros terminales de su misma gama, que ya alcanzan los 4.000 mAh.

El apunte: la resolución 18:9 y la doble cámara han llegado a la gama media para quedarse y prácticamente todos los nuevos terminales se han subido al carro.

La pregunta indiscreta: ¿Tendrá este P Smart el mismo éxito de ventas que sus antecesores (P8 Lite, P9 Lite, etc.) teniendo en cuenta la amplia variedad de alternativas que ofrece el mercado en su misma gama de precios?