Cinco móviles de alta gama por menos de 500 euros No es necesario gastar 1000 euros para tener un móvil de gama alta. Ante la incontrolable escalada de precios de los más modernos smartphones, la última tendencia de consumo pasa por adquirir los modelos anteriores ya rebajados IÑAKI JUEZ Viernes, 16 marzo 2018, 12:34

Mil euros. Es lo que cuestan, más o menos, los smartphones topes de gama de fabricantes como Samsung, que acaba de presentar en el Mobile World Congress (MWC) su Galaxy S9 Plus, cuyo precio final equivale a un mes de sueldo para muchos trabajadores. Una cantidad de dinero que un buen número de personas no está dispuesta a gastarse en un móvil. Por todo ello, está creciendo en los últimos tiempos una nueva tendencia de consumo que consiste en adquirir los teléfonos de la generación anterior cuando sus sucesores se dan a conocer. Teléfonos que, tras un año a la venta, se encuentran tan rebajados que se pueden encontrar en algunos comercios por la mitad de lo que costaban en el momento de su lanzamiento. Un chollo teniendo en cuenta que sus entonces avanzadas características técnicas, propias de lo mejorcito de la gama alta, son perfectamente válidas hoy en día. Por ello, aquí tienes cinco terminales que van de lujo a un precio más que razonable.

Precio: de costar 809 euros a 490 Samsung Galaxy S8

Tras haberse presentado el Galaxy S9, muchos expertos en tecnología coinciden en que su mayor enemigo es, precisamente, su antecesor, un móvil que podemos encontrar en algunas tiendas online por unos 500 euros. Una opinión fundamentada en que la nueva versión apenas trae novedades respecto al modelo anterior, quitando un procesador más potente y una cámara con un diafragma con apertura variable. Y poco más, porque el diseño es el mismo. Por tanto, el Galaxy S8 se convierte en una sensacional compra gracias a su extraordinaria pantalla infinita Amoled de 5.8 pulgadas, con una relación de aspecto de 18.5:9, que ocupa toda la frontal. Y no nos olvidemos de su cámara de 12 megapixeles con apertura f/1.7, estabilización de imagen óptica y doble pixel, una de las mejores del mercado, y su delantera de 8 megapixeles con enfoque automático y detección de rostro.

Su único talón de aquiles fue incorporar el lector de huellas al lado de la cámara lo que provocará, sobre todo al principio, que posemos nuestro dedo en la lente, un error de diseño solventado en el S9. Por fortuna, su escáner de iris, aunque no es tan rápido como el reconocimiento facial del iPhone X, hará que utilicemos el tradicional sistema de identificación pocas veces, salvo para pagar con el sistema Samsung Pay. Aparte de eso, nos encontramos con un terminal resistente al agua prácticamente perfecto en el que destaca su gran autonomía gracias a su batería de 3,000mAh con carga inhalámbrica. Asimismo, cuenta con 64GB ampliables con tarjetas de memoria SD y el avanzado procesador Exynos 8895 de ocho núcleos y 4GB de RAM para un móvil capaz de convertirse, gracias al periférico Samsung DeX, en un ordenador de escritorio.

Características técnicas del Galaxy S8 Medidas: 148.9x68.1x8.0mm. Peso 155 gramos Pantalla: Amoled 5.8 pulgadas de 18.5:9. y resolución 2,960x1,440 pixeles Procesador: Exynos 8895 de ocho núcleos RAM: 4GB Almacenamiento 64GB ampliables hasta 2 TB con tarjetas SD Batería: 3,000mAh con carga inhalámbrica y rápida Cámaras. Trasera de 12 megapixeles con apertura f/1.7, estabilización de imagen óptica y doble pixel. Frontal de 8mpx y detección de rostros Otras características. Lector de Iris, de huellas, resistente al agua, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, NFC, LTE Cat. 16 Precio. Unos 490 euros dependiendo de las ofertas y los comercios.

Precio: de costar 649 euros a 400 Huawei P10

Muchos esperaban que Huawei presentara en este MWC el sucesor de su buque insignia, el P20, pero finalmente la marca china lo ha dejado para más adelante. No importa, porque podemos hacernos con el Huawei P10 por unos 400 euros y fardar de llevar en el bolsillo el tope de gama de 2017 que cuenta con una carcasa de metal disponible en tres colores Graphite Black, Mystic Silver y Prestige Gold. Que no nos engañe el precio. Contamos con la hasta ahora última versión del procesador de la multinacional asiática, el Kirin 96 0cta-core a 2,4 GHz junto a 4 GB de RAM LPDDR4 y 64 GB de memoria interna ampliables con microSD. Este avanzado hardware permite que el teléfono sea capaz de ejecutar todo tipo de aplicaciones y juegos sin las temidas ralentizaciones. Su batería, de carga rápida, es 3.200 mAh, lo que nos permitirá llegar al final del día sin necesidad de enchufarlo.

Como nota curiosa, es de los pocos móviles de su categoría que cuenta con el lector de huellas en el frontal, la posición más cómoda para desbloquear la pantalla IPS Full HD de 5,1 pulgadas e incluso navegar por ella. Una pena que no sea Amoled como las que montan sus principales competidores, aunque destaca por su brillo en exteriores. A destacar también su doble cámara trasera para hacer retratos con fondo difuminado: una monocromática con resolución de 20 megapíxeles y otra a color de 12 megapíxeles (f/2.2) con estabilizador óptico de imagen. La apertura de la cámara frontal de 8 mpx es de f/1.9. Todas ellas cuentan con lentes de la prestigiosa marca fotográfica Leica. Asimismo, su capa personalizada de Android, EMUI 5.0, permite utilizar dos cuentas de WhatsApp o Facebook de manera simultánea, una característica bastante original.

Características técnicas del Huawei P10 Medidas: 145,3 x 69,3 x 6,98 mm. Peso 145 gramos Pantalla: LCD 5.1 pulgadas y resolución 1920 x 1080 píxeles Procesador: HiSilicon Kirin 960 de ocho núcleos RAM: 4GB Almacenamiento 64GB ampliables con tarjetas SD Batería: 3200mAh con carga rápida Cámaras. Trasera doble monocroma de 20 megapixeles y otra de 12 mpx con apertura f/2.2, estabilización de imagen óptica. Frontal de 8mpx Otras características. HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 4.2 Precio. Unos 400 euros dependiendo de las ofertas y los comercios.

Precio: de costar 749 euros a 369 LG G6

Como sucedió con Huawei, muchos esperaban que el LG G7 se asomara por la feria de móviles de Barcelona. Finalmente, la multinacional coreana ha optado por presentar una versión actualizada de su exitoso LG V30. Mientras esperamos la llegada de este buque insignia, podemos hacernos con el LG G6 por menos de 400 euros, un tope de gama con certificación IP68 contra agua y polvo a un precio de teléfono de gama media. Destaca por su atractivo diseño con trasera de cristal, dónde se aloja el sensor de huellas, disponible en dos colores: negro brillante y Ice-Platinum. No nos olvidemos de su interminable pantalla IPS de 5.7 pulgadas con una relación de aspecto 2:1. que ocupa casi todo el frontal del terminal y que se distingue por su extraordinario nivel de brillo y compatibilidad con el modo de vídeo HDR como el de las pantallas grandes de los cines. También hay que destacar su 'Always On Display' que permite ver notificaciones con el panel en reposo.

Como curiosidad, l el Snapdragon 821 y no el 835 con los que contaron la mayoría de los tope de gama de 2017, una decisión que hace un año fue motivo de polémica. En la práctica, no hay apenas diferencias ya que el móvil de los coreanos es capaz de realizar todo tipo de tareas con soltura gracias a sus 4GB de RAM y 32 GB de almacenamiento ampliables con tarjetas microSD. También cuenta con una batería de 3.300mAh que permite que el smartphone aguante todo el día, aunque es bueno contar con carga rápida por si estamos demasiado justos. Una situación que puede darse si se usa mucho su doble cámara Sony de 13 megapíxeles especializada en hacer espectaculares fotos panorámicas gracias a la lente gran angular con apertura focal f/2,4. La principal cuenta con una f/1.8, capaz de absorber más luz,y . Y para los que gusten de escuchar la radio, buenas noticias. Es uno de los pocos móviles de gama alta con el chip incorporado para esta función en peligro de extinción. Bien por LG.

Características técnicas del LG G6 Medidas: 148,9 x 71,9 x 7,9 mm. Peso 163 gramos Pantalla: IPS LCD 5,7 pulgadas de resolución 2.880 x 1.440 píxeles Procesador: Qualcomm Snapdragon 821 RAM: 4GB Almacenamiento 32GB ampliables con tarjetas SD Batería: 3.300 mAhmAh con carga rápida Cámaras. Doble cámara Sony de 13 megapíxeles. Principal de f/1.8 y estabilización óptica. Secundaria de 125 grados y f/2.4. Frontal de 5 megapíxeles f/2.2. Otras características. Radio FM, LTE Cat 9 (450/50 Mbps), USB Type C 3.1 (On-The-Go) Precio. Unos 380 euros dependiendo de las ofertas y los comercios.

Precio: de costar 699 euros a 449 Sony Xperia XZ1

Sony sigue siendo sinónimo de calidad. Por eso, la presentación del Sony Xperia Z2, su último tope de gama, estaba rodeada de una gran expectación. Y no defraudó. Lo bueno es que ahora podemos encontrar a su antecesor por menos de 500 euros. Un móvil de elegante diseño clásico con trasera de metal, aunque con más marcos en su frontal que algunos móviles fabricados por la competencia. Todo ello provoca que su pantalla IPS sólo sea de 5,2 pulgadas con resolución Full HD, aunque de gran calidad gracias a su buen nivel de contraste y brillo. Y eso pese a no ser Amoled. Además cuenta con la certificación IP65/68 para polvo y agua, como no podía ser de otra forma tratándose de una marca pionera en este tipo de protección. También destaca su eficiente lector de huellas en uno de los botones laterales del teléfono, siendo una de las señas de identidad de los smartphones fabricados por la multinacional japonesa, además de la calidad de sus altavoces.

En todo caso, cuenta con el procesador más potente de 2017: el Snapdragon 835 con 4GB de RAM y una gráfica Adreno 540, más que de sobra para mover los juegos con mejores gráficos, aunque el móvil tienda a calentarse en demasía si se le exige mucho. La mala noticia es que este smartphone no cuenta con una doble cámara, aunque destaca su completo menú para cambiar manualmente la configuración de su única cámara de 19 megapíxeles sin estabilización óptica con lente G de f/2.0, que hará feliz a los fotógrafos amateur, y su botón físico dedicado a ella, algo que lo que el resto de terminales carecen. El sensor delantero, por su parte, es de 13 megapíxeles, una gran resolución para este apartado del hardware que también puede capturar vídeos a cámara lenta a 960 fps, además de resolución 4K en velocidad normal. Una barbaridad. Lo malo es que si utilizamos mucho la cámara, la batería de 2.700 mAh, suficiente para un día normal de uso, puede resultar algo escasa pese a contar con el famoso modo de bajo consumo Stamina.

Características técnicas del Sony Xperia XZ1 Medidas: 148 x 73 x 7,4 milímetros. Peso 156 gramos Pantalla: IPS de 5,2 pulgadas FullHD Resolución 1.920 x 1.080 píxeles Procesador: Qualcomm Snapdragon 835 RAM: 4GB Almacenamiento 64GB ampliables con tarjetas SD hasta 256MB Batería: 2.700 mAh con carga rápida Cámaras. Sensor de 19 megapíxeles de f/2.0 sin estabilizador óptico. Frontal de 13MP Otras características. Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE Cat. 16, Bluetooth 5.0, NFC Precio. Unos 449 euros dependiendo de las ofertas y los comercios.

De 600 euros a 388 Nokia 8

Nokia ha vuelto con fuerza de la mano de HMD y su buque insignia de 2017 fue una de las razones de su éxito por su precio comedido respecto a otros smartphones de la competencia. Ahora podemos encontrar al Nokia 8, del que se ha presentado en este MWC una nueva versión, casi por la mitad de lo que costó en el momento de su lanzamiento pese a contar con todo un Snapdragon 835. Un procesador, unido a sus 4 GB de RAM, capaz de mover con soltura una versión prácticamente limpia de Android, lo que favorece el continuo lanzamiento de actualizaciones al nivel de la propia Google. Por lo demás, cuenta con una trasera de metal y una frontal con una pantalla IPS de 5,3 pulgadas con resolución QHD (2.560 x 1.440) y que destaca por su gran calidad, sobre todo en sus niveles de brillo máximo a la altura de cualquier panel Amoled.

Lástima que el terminal de Nokia no aproveche todo el frontal como otros móviles aquí mencionados al mismo tiempo que una batería de más capacidad que la de 3090 mAh con la que cuenta. Demasiado justa para un día intensivo, aunque, por lo menos, contamos con carga rápida. Tampoco nos olvidemos de su doble cámara con óptica Zeiss, una de las mejores del mercado y verdadero punto fuerte del terminal. Contamos con un sensor principal de 13 mpx de f/2.0 con estabilizador óptico y otro de 12 mpx monocromático como los que monta Huawei. Esta combinación de hardware da lugar a fotos que destacan por su color natural y contraste, además de poder hacer retratos con un más que aceptable efecto bokeh (fondo difuminado). La frontal es también de 13mpx, más que suficiente para los populares selfies. Y todo ello por menos de 400 euros.