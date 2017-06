¿Por qué la batería de mi móvil se agota tan rápido? (I) Enredando ¿De qué depende la autonomía de mi smartphone? ¿Cómo puedo aumentarla? Descubre cómo darle una nueva vida a tu móvil IÑIGO GALPARSORO Miércoles, 28 junio 2017, 20:36

A la hora de adquirir un smartphone en un comercio a menudo tenemos la buena (o mala) costumbre de prestar atención únicamente a lo bien que se ve la pantalla (siempre estará con el brillo al máximo), lo rápido que se navega por internet (con una gran conexión WiFi de por medio) o las brillantes fotos que saca la cámara del móvil (siempre obtenidas con mucha luz y en buenas condiciones). Eso sí, poca (o nula) importancia le damos a la batería, un apartado vital que a menudo pasa desapercibido y cuya autonomía es uno de los mayores retos que se plantea la tecnología móvil.

En los últimos años son muchos los progresos que se han dado en este apartado, caso de las tecnologías de carga rápida o las baterías externas. Sea como fuere, pueden no resultar suficientes para aquellos usuarios más exigentes que se preguntan por qué la autonomía de sus flamantes smartphones no les da para llegar a final del día...

¿Por qué me dura tan poco la batería? ¿De qué depende? ¿Y cómo puedo prolongar la autonomía de mi smartphone? Concretar no resulta tarea fácil, ya que la duración de la batería de un smartphone depende de muchos factores. «La forma de recargarlo, el uso que hagamos e incluso la temperatura ambiente y la humedad pueden alargar o reducir la autonomía más de un 30%», explica Álvaro Galán, Product Marketing Manager de Huawei. «Todos estos factores no sólo influyen en la autonomía, sino también en la vida de uso de la batería. Por ello, el uso responsable prolonga el tiempo de utilización y también el periodo en el que la batería va a mantenerse en óptimas condiciones», afirma.

De primeras, uno de los grandes referentes para conocer la autonomía de un terminal es el de la capacidad de la batería, expresada en miliamperios/hora (mAh). De hecho, hoy en día una batería aceptable se supone en torno a los 3.000 mAh, aunque ya hay terminales en el mercado que superan los 5.000 mAh. A mayor cifra, más autonomía debería tener nuestro terminal… a priori. Y es que esto no siempre es así. «La capacidad en mAh no debe ser el único indicador que utilicemos para valorar la duración de la batería, depende de otros factores: es importante contar con un hardware eficiente, un procesador de última generación, componentes que disipen poco calor, pantallas de bajo consumo, batería de calidad, etc.», explica Álvaro Galán. Son aspectos que dependen de cada fabricante, que influyen notablemente en la experiencia de usuario de cada terminal… y que por lo general no aparecen en ninguna ficha técnica básica.

¿Cómo alargar la autonomía?

Entre todos los componentes de un móvil, la pantalla es el apartado que más batería consume en el día a día. «De ahí que sea importante contar con un buen panel y una tecnología de bajo consumo», indica el Product Marketing Manager de Huawei. Más allá del hardware que incorpore el smartphone, el usuario también tiene en su mano estirar la autonomía de su terminal llevando a cabo prácticas tan sencillas como disminuir el brillo del panel, acortar el tiempo de apagado de la pantalla, etc.

Con todo, tampoco hay que despreciar la optimización y los mecanismos de ahorro de batería que incorpore el software del móvil. «Controlar los procesos y aplicaciones que corren en segundo plano, optimizar los recursos de memoria y gestionar las necesidades de conectividad también influyen en la autonomía», explica Álvaro Galán.

Muchos usuarios ni se lo plantean, pero lo cierto es que la conectividad es otro apartado importante en el consumo diario de nuestra batería. «Nos solemos fijar en la conectividad Wi-Fi, Bluetooth o el GPS, cuando por ejemplo estar en una buena zona de cobertura ayuda mucho porque evita un ajuste constante con la red. Un ejemplo de (mayor) consumo de batería es encontrarse en una zona con poca cobertura 4G en la que continuamente estamos saltando de 3G a 4G y viceversa», añade el Product Marketing Manager de Huawei.