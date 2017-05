El Honor 6x, mucho más que una doble cámara

Hablar de Honor es hacerlo de una compañía china -para muchos aún desconocida- que desde su nacimiento ha experimentado una expansión brutal. Nacida al amparo del grupo Huawei, Honor se enfoca a un público joven, nativo digital, con el que parece que ha conectado desde el primer día. Terminales como el Honor 7, uno de los más destacados en 2016, dan buena cuenta de ello.

En este Honor 6x, el fabricante apuesta por la continuidad en muchos apartados. Eso sí, también aporta su seña de identidad propia, diferencial, algo que en un mercado tan saturado como falto de innovación es digno de aplaudir. Sea como fuere, este terminal destaca sobre todo por una doble cámara que, si bien no llega a la excelencia de otros terminales, sí que ofrece un plus a la hora de experimentar y disfrutar de nuestras fotografías.

Cámara diferencial

El dispositivo cuenta en su parte trasera con una doble cámara, con un sensor principal de 12 megapíxeles y otro, el secundario, que alcanza los 2. El resultado final es notable: fotografías con colores naturales, nada saturados y buena definición en buenas condiciones de luz. La cosa cambia en tomas en interiores o en escenas nocturnas. Porque sí, este Honor 6x también sufre (como la mayoría de su gama) cuando la luz escasea.

Entonces, ¿qué ofrece de extra la implementación de este segundo sensor? Un desenfoque selectivo. Esto nos permitirá jugar con la profundidad de campo de nuestras fotografías, de forma que podremos destacar un objeto en primer plano y dejar el fondo totalmente desenfocado o difuminado. Sin duda, un plus a tener muy presente en un smartphone que adjunta la clásica aplicación de cámara, con variadas opciones de configuración.

Con todo, es importante no dejarnos llevar por este efecto Bokeh de la doble cámara; este Honor 6x es más. Mucho más. Primero, por el gran rendimiento que ofrece. Y es que en términos de procesador, Honor ha optado por incorporar un Hisilicon Kirin 655 de ocho núcleos, chipset que –si bien no está entre lo más potente del mercado – sí que asegura una gran fluidez y eficacia en todo tipo de tareas. A la hora de navegar por Internet, cargar aplicaciones, disfrutar de juegos… todo funciona con mucha inmediatez, sin esperas y sin lags… a no ser que nos dé por exprimir al máximo la multitarea.

FICHA TÉCNICA Honor 6x Dimensiones y peso. 150.9 X 76.2 X 8.2 mm. 162 g. Pantalla. 5.5 pulgadas IPS Full HD (1.920 x 1.080) y densidad de 400 ppp. Procesador. Hisilicon Kirin 655 a 2.1 GHz. Ram. 3 Gb. Almacenamiento. 32 Gb. (ampliables con tarjeta microSD) Batería. 3.340 mAh Conectividad. WiFi 802,11b/g/n, Bluetooth 4.1, etc. Cámaras. Doble cámara trasera (12 Mpx la principal y 2 Mpx la secundaria) y 8 Mpx la frontal Precio. Desde 240 euros

Honor también acierta en el diseño de su 6x. El smartphone ofrece una buena sensación en mano gracias en buena medida a su cuerpo metálico, disponible en varios colores (gris, plata y dorado). Eso sí, llama especialmente la atención lo fino y ligero que resulta en el día a día; sus apenas 8,2 mm. de grosor lo convierten en un móvil muy cómodo de llevar en cualquier bolsillo. En su parte trasera destaca la doble cámara y un lector de huellas que, si bien no cuenta con la mejor ubicación posible (para gustos los colores), responde realmente bien al tacto.

Clásico panel, buena batería

A nivel multimedia, Honor apuesta por la solvencia. Así, se deja de aventuras en la resolución de su panel (2K, 4K, etc.) e implementa una pantalla Full HD de 5,5 pulgadas. ¿Su comportamiento? Más que correcto, en la línea de muchos móviles de la gama media. Colores naturales, buenos ángulos de visión… quizá lo único que se eche en falta sea un mayor contraste, especialmente en situaciones de mucha luz. A nivel de sonido, su altavoz inferior se comporta bastante bien y ofrece una buena calidad… aunque en determinados momentos podemos tener problemas (debido a su ubicación) si nos disponemos a visualizar un vídeo con el móvil en horizontal.

La batería, de 3.340 mAh, está a la altura y ofrece una autonomía más que suficiente para no tener que pasar por el enchufe en todo un día, siempre con un uso moderado. Además, la actualización a Nougat (Android 7.0) le da un plus en términos de funcionalidad y experiencia de usuario. Además, este Honor 6x cuenta con un precio bastante atractivo, ya que por apenas 240 euros obtendremos un terminal con doble cámara... y muchas garantías.

Valoración: 8,5

Lo mejor: su rendimiento y equilibrio. Contar con una doble cámara por apenas 250 euros no está al alcance de cualquiera.

Lo peor: pequeños detalles como la ausencia de WiFi dual, el brillo del panel en situaciones muy soleadas....

El apunte: en apenas tres años Honor se ha hecho un hueco en el mercado móvil con terminales tan atractivos como el Honor 7, el Honor 8 Pro o el Honor 6x... y esto no está al alcance de cualquiera.

La pregunta indiscreta: ¿Tiene futuro la doble cámara en el ámbito de los smartphones o se trata de una moda pasajera?