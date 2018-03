Facebook, en el punto de mira de Europa por facilitar la manipulación de sus usuarios Marck Zuckerberg durante una de sus multitudinarias conferencias. Los parlamentos europeo y británico piden a Zuckerberg que dé explicaciones en persona tras desvelarse que una persona accedió a datos de usuarios de Facebook para manipular su intención de voto JESÚS FALCÓN Martes, 20 marzo 2018, 19:19

La enorme influencia de Facebook se ha vuelto en su contra en las últimas horas, especialmente a este lado del charco, lejos de su reino terrenal, los Estados Unidos. Los representantes políticos de los 500 millones de usuarios europeos de esta red social están pidiendo cuentas tras el escándalo desvelado el pasado domingo por una investigación conjunta de los periódicos The New York Times y The Observer (la edición dominical de The Guardian).

Una comisión del parlamento británico ha reclamado la presencia de Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, para dar explicaciones en primera persona. El Parlamento Europeo no ha querido ser menos y su presidente, Antonio Tajani, también ha invitado este martes al fundador de la red social a que explique presencialmente por qué su empresa utilizó ilícitamente información personal de millones de sus usuarios. «Invitamos a Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo. Facebook necesita aclarar que los datos personales de sus usuarios no se usan para manipular la democracia», explicó Antonio Tajani, en su cuenta en Twitter.

Además, la Comisión de Información británica ha solicitado una orden judicial para registrar Cambridge Analytica (CA), la empresa acusada de obtener ilegalmente datos personales a través de Facebook con el objetivo de manipular campañas y de tender trampas para desprestigiar a candidatos.

La comisionada británica Elizabeth Denham pidió además a Facebook que detenga inmediatamente una auditoría en curso de Cambridge Analytica -que trabajó para la campaña electoral del presidente estadounidense Donald Trump- para no entorpecer el trabajo de las autoridades. «Buscamos una orden judicial para que, como órgano regulador, podamos entrar y llegar hasta el final, inspeccionar los servidores, hacer una auditoría de datos, y que Facebook estuviera ahí nos preocupaba», ha dicho Denham a la BBC. La misma Theresa May, a través de su portavoz, ha respaldado la investigación de su parlamento y ha pedido llegar hasta el fondo del asunto.

Aunque las reacciones en Europa han sido de mayor calado, también en el país de Zuckerberg se están moviendo las autoridades. Así, la Comisión Federal de Comercio, entidad pública dedicada a defender a los consumidores, ha anunciado hoy que va a investigar cómo Facebook utiliza los datos personales de sus usuarios para fines comerciales.

¿A qué se dedica Cambridge Analytica?

La investigación de los periódicos británico y neoyorkino del pasado domingo desvelaba que la empresa Cambridge Analytica se habría hecho con datos de varias decenas de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento. Con ellos creó un programa informático capaz de prever con un cálculo de probabilidades lo que votarían dichos usuarios de forma que se pudiera posteriormente influir en su decisión de voto.

La información de cómo aprovechaba esta empresa la información de los usuarios de la red social la completó un reportaje del canal Channel 4, el mismo día. Durante el programa se pudo ver cómo varios responsables de Cambridge Analytica ofrecían a un cliente (en realidad un reportero) sus servicios, consistentes en desacreditar a sus supuestos rivales políticos tendiéndoles trampas con sobornos o prostitutas.

En este reportaje de televisión los directivos de Cambridge Analytica explicaban además algunas de las técnicas que 'venden' a sus clientes para manipular a la opinión pública, como lanzar calumnias contra candidatos: «cosas que no tienen necesariamente que ser verdad, mientras se las crea la gente...», dijo el presidente de la compañía, Alexander Nix, al periodista encubierto. «Explorar en la vida de los candidatos para hallar trapos sucios puede ser interesante», explicaba Nix a quien su locuacidad le jugó una mala pasada al añadir que era capaz también de «enviar a algunas chicas alrededor de la casa del candidato (...). Podemos traer a unas ucranianas de vacaciones. Estamos acostumbrados a operar... en la sombra».

Pero esta investigación periodística no se ha detenido en revelar cómo funcionan este tipo de empresas dedicadas a manipular, sino que además ha revelado que Facebook conocía estas prácticas dentro de su red social desde hace tres años. Solo este viernes, quizá sabiendo la que se le venía encima, decidió suspender las cuentas que manejaba Cambridge Analitica.

¿Para qué se utilizaban los datos?

La empresa acusada de prácticas ilegales con el consentimiento de Facebook tiene un largo historial de trabajo en campañas electorales en Estados Unidos. Sin ir más lejos, asesoró a su actual presidente, Donald Trump, que ya era sospechoso de prácticas al límite de lo ético y de lo legal en las redes sociales. Las autoridades británicas también estudian si las manipulaciónes de Cambridge Analitica pudieron afectar al resultado del referéndum sobre el Brexit que ganaron los partidarios de la separación de la Unión Europea. De hecho, antes de este escándalo dicha empresa, en teoría especializada en explotar y analizar datos en masa ('big data') ya era objeto de sospechas por la posibilidad de que hubiera influído en el resultado.

El orígen del escándalo actual está en un test de personalidad que sugería Facebook a sus usuarios y que pronto se hizo viral, la palabra utilizada en las redes sociales para explicar que un contenido llega con rapidez a millones de personas. Bajo la apariencia de un inocente juego saltaban preguntas como ¿eres neurótico? ¿eres extrovertido?. Obviamente cada pregunta iba dejando un reguero de datos sobre cada participante que servía para elaborar un perfil psicológico de cada uno. Además esta aplicación era capaz de obtener datos de los 'amigos' de los participantes.

El análisis no solo era psicológico, sino que permitía deducir intención de voto y por lo tango crear mensajes dirigidos a que cambiara de idea ol la reforzara, según cuál fuera el objetivo del cliente. «Esos datos se usaron para crear algoritmos que explotaran los miedos y vulnerabilidades de la gente e inyectar información en su red», explicaba en el reportaje Chris Wylie, exempleado de Cambridge Analytica.

¿Es el primer escándalo de Facebook?

No es ni mucho menos el primer gran escándalo de la red social fundada por Mark Zuckerberg, siempre relacionados con los datos de sus usuarios. Una célebre frase resume el origen de tanto problema: «Cuando un servicio es gratuíto es que el producto eres tú».

Facebook y otros gigantes tecnológicos viven de los datos que sus usuarios les regalan a diario, desde el nombre y los apellidos a sus costumbres, pasando por sus relaciones familiares y amistades. Los sofisticados algoritmos programados desde la sede de californiana de Facebook son capaces de filtrar y convertir en oro millones y millones de datos que luego ponen a disposición de sus clientes, los anunciantes.

Sin embargo este nuevo agujero en la confianza de la empresa estadounidense se ha traducido en grandes pérdidas económicas pues el lunes la empresa perdía un 7% de su valor en bolsa y este martes sumaba una nueva caía del 4%. En algunos momentos las pérdidas llegaron a los 100 millones por minuto...

Oficialmente no ha habido ninguna respuesta de Zuckerberg pero la compañía californiana se ha defendido a través de portavoces para decir que los usuarios que participaron en el supuesto test de personalidad aceptaron ceder sus datos al completarlo. Según la red social, «ya no es posible» que una aplicación dentro de Facebook acceda a la información personal de los amigos de los usuarios que la usan, aunque en aquel momento, en 2015, sí era posible pues dependía de la configuración de privacidad gestionada por cada usuario.

. Los hechos desmienten esta aparente tranquilidad, pues este miércoles sus responsables se reúnen con un comité jurídico del Congreso de los Estados Unidos y se sabe que hoy se han producido reuniones internas al más alto nivel.

La preocupación de Zuckerberg y sus empleados es económica en lo inmediato, pero menos, pues sus ingresos son millonarios aún. Lo verdaderamente preocupante para este gigante es que sus pies se basan en la confianza de sus usuarios y ese daño aún es difícil de calibrar.