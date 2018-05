Facebook quiere buscarte pareja Zuckerberg durante la conferencia F8. / Reuters EMPRESAS La red social anuncia una app de citas en su F8 y olvida hablar del escándalo de Cambridge Analytica J. A. G. Madrid Miércoles, 2 mayo 2018, 15:51

Este año más que nunca los ojos estaban puestos en el discurso de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, en la conferencia anual de la red social en San José (California, Estados Unidos). Palabras esperadas por posibles referencias al caso Cambridge Analytica.

Pero la espera se solventó con una nueva disculpa y nuevos anuncios para el universo Facebook y hacer olvidar el grave error de seguridad. Entre los más destacados es la apertura al negocio del amor, porque «uno de cada tres matrimonios se conocen por la red», explica Mark Zuckerberg.

Este anuncio, que no es nuevo, ha servido para desviar la atención de Cambridge Analytica y, especialmente, asustar a sus competidores. Tras el anuncio de Zuckerberg en el inicio de la conferencia y para el que no hay fecha solo un «pronto», las acciones de Match Group, propietaria de Tinder, se desplomaron un 20% en Wall Street.

Esta nueva herramienta será opcional para los usuarios de Facebook. Facebook Dating, que así se llamará, tendrá que ser activado por el usuario en el caso de que quiera conocer a más gente. A pesar de acceder desde la app principal, tendrá un apartado separado, con sus grupos, eventos y servicio de mensajería independientes.

Aunque no se conocen más detalles, si un usuario crea un perfil dentro de la herramienta de citas, sólo será accesible para otros usuarios que no estén en su lista de amigos. Las sugerencias de posibles parejas serán siempre, además, personas que no sean tus amigos. Además, Facebook sólo mostrará el nombre de cada persona.

Vídeo y VR

La jornada inaugural de la conferencia F8 no solo se ha centrado en Facebook y los cambios de la red social. Zuckerberg ha presentado también la hoja de ruta para el universo digital que dirige y las novedades se traducen en un impulso al vídeo y a la realidad virtual.

La importancia que tienen los grupos en la red social ha llevado a la compañía a añadir nuevas herramientas, como Watch Party, que permitirá seguir eventos en tiempo real y comentar lo que se está retransmitiendo, y una nueva pestaña de Grupo, que llegará a finales de mes, y que permitirá descubrir nuevos grupo.

En cuanto a realidad virtual, la compañía trabaja por ofrecer la experiencia «de estar físicamente allí», relata Zuckerberg. Una de las novedades que ha introducido es la visión computacional, que permite recrear habitaciones completas a partir de fotografías.